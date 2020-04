Cotitzacions suspeses fins a l’agost en 12 sectors

El confinament pel covid-19 ha fet baixar moltes persianes de comerços i negocis que, tot i les mesures de desescalada, no recuperaran la seva activitat anterior de manera immediata. Perquè sobrevisquin a la tornada a la normalitat, el ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions va dictar ahir una ordre publicada al Butlletí Oficial de l’Estat que permetrà a les empreses i autònoms de dotze sectors econòmics suspendre durant sis mesos, sense cap tipus d’interès, les cotitzacions socials de maig, juny i juliol.

En el cas de les societats, doncs, podran retardar les aportacions empresarials dels seus treballadors i altres conceptes de recaptació conjunta -com els que es fan a la formació professional o el fons de garantia salarial- que haurien d’haver fet el mes immediatament anterior. Per als treballadors per compte propi, la mesura es limita a les quotes de cada mes durant aquest període

Qui se’n podrà beneficiar? L’ordre del ministeri que lidera José Luis Escrivá dona via lliure per demanar aquesta ajuda a un rang molt ampli de sectors. Començant pel primari, podran acollir-s’hi els cultius d’agricultura, siguin perennes o no. També hi queden incloses tasques com la impressió i les arts gràfiques, la fabricació de fusteria metàl·lica (per exemple, finestres o portes d’alumini), la lampisteria o les instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat.

La mesura també té en compte els comerços no especialitzats, com botigues d’aliments, begudes i tabac, així com fleques i pastisseries. A la llista s’hi sumen les empreses i autònoms de la publicitat i els dentistes, i la tanquen les perruqueries i altres establiments relacionats amb el món de la bellesa. Els que quedin fora d’aquests sectors podran demanar que els ajornin les quotes amb un tipus d’interès del 0,5% per als mateixos mesos.

Les empreses podran sol·licitar la moratòria entre el dia 1 i 10 del mes en què haurien d’haver fet el pagament a la Seguretat Social. El ministeri va destacar que és el primer cop que s’aplica una mesura així per sectors i no amb criteris geogràfics, com en el cas del terratrèmol de Llorca.