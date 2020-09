Cotxe elèctric, rendibilitat i el futur de Cupra: els reptes del nou president de Seat

Seat ha fet oficial aquest dimecres el nomenament de Wayne Griffiths com a nou president de Seat, tal com va avançar l’ARA la setmana passada. Griffiths, que arriba al càrrec després de la debacle de vendes que hi va haver durant els mesos més durs del confinament, ha assegurat que, malgrat tot, "és el millor moment" per arribar a la presidència. A la companyia se li presenten reptes molt importants i Griffiths és l’escollit per superar-los.

Entre aquests reptes hi ha l’electrificació dels models de la companyia, el retorn als beneficis i a la rendibilitat i, finalment, l’equilibri amb la marca Cupra, que és precisament d’on prové el nou president de Seat. Pel camí, el grup ha reiterat el seu compromís d’invertir 5.000 milions d’euros fins al 2025, tot i que no ha volgut concretar com es repartiran aquests diners ("no tots seran per a Martorell", ha dit Griffiths) ni com es troben els ajuts públics que va reclamar a canvi d’aquesta inversió.

L’electrificació és un dels grans reptes del sector de l’automoció, tant perquè és una tendència que els consumidors cada cop demanen més com per la pressió sancionadora de la Comissió Europea, que des d’aquest any imposa grans multes als fabricants que superin les emissions permeses. "El cotxe elèctric és un desafiament econòmic", ha reconegut Herbert Diess, president de Volkswagen, que aquest dimecres ha acompanyat Griffiths a la presentació. "És relativament fàcil fer un cotxe elèctric de 100.000 euros –ha explicat–, però si els preus són més baixos la cosa es complica". Diess ha afegit que Seat ven alguns dels seus cotxes a 15.000 euros i ha deixat entendre que, en aquest context, vendre cotxes elèctrics és molt difícil.

Cupra gaudeix precisament del favor especial de Herbert Diess, que ha assegurat que el nomenament de Griffiths ja és "un senyal" de com el grup vol potenciar Cupra, una marca que és "més emocional i més aspiracional" que Seat. El que això significa és que són cotxes pels quals el grup pot cobrar més diners i, en conseqüència, obtenir uns marges més grans. L’any passat Cupra va vendre 20.000 cotxes (lluny del mig milió del conjunt de Seat) però en alguns països ja suposa un 20% o un 30% de les vendes del grup, segons ha explicat Griffiths, que ha anunciat que "ara pujarà més". "Volem més tecnologia i més preus", ha afegit Diess en referència als cotxes de Seat i Cupra.

Ara bé, els sindicats veuen amb inquietud la possibilitat que Cupra creixi en excés, ja que això podria significar la pèrdua de llocs de treball, atès que permet guanyar més diners venent menys vehicles.

La rendibilitat serà el repte més difícil i més immediat que té Seat. La companyia va assolir beneficis rècord l’any passat, però entre el covid i les sancions que la CE començarà a imposar a la companyia per saltar-se els límits d’emissions contaminants (aquest any es calculava una multa d’uns 400 milions) obtenir beneficis serà especialment difícil.

Les vendes, almenys, sembla que remunten. Segons la companyia, aquest setembre ha estat bo i s’estan recuperant els nivells de vendes de l’any passat, quan el fabricant va assolir el nivell més alt de la seva història.