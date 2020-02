El banc francès Crédit Agricole compra el 49,9% dels túnels de Vallvidrera i del Cadí

Canvi de propietaris a l'empresa que gestiona els túnels de Vallvidrera i el túnel del Cadí. El banc francès Crédit Agricole s'ha convertit en el segon principal accionista, amb un 49,99% de les accions, segons ha confirmat a l'ARA la mateixa concessionària. Fins ara aquesta participació estava en mans d'una altra empresa francesa, el fons Ardian.

El primer accionista de Túnels de Barcelona i Cadí continua sent Abertis, que controla el 50,01% del capital des del 2015. El contracte de concessió s'acaba d'aquí a disset anys, el 2037.

Aquests peatges, tant el de Vallvidrera com el del Cadí, són propietat de la Generalitat i estaven gestionats per la mateixa administració pública fins al 2012. Aquell any, en el pitjor moment de la crisi i amb les finances de la Generalitat en vermell, el Govern va privatitzar la gestió d'aquestes autopistes a canvi de 430 milions d'euros. La Generalitat va ingressar tres quartes parts d'aquest import aquell mateix any, mentre que la resta el cobrarà quan s'acabi la concessió.

Des que es va privatitzar la gestió, els resultats de la concessionària s'han disparat. El 2013 el benefici va ser de poc menys de 7 milions d'euros, mentre que el 2018 s'havia triplicat fins als quasi 21 milions. I això malgrat que, durant el mateix període, la facturació ha crescut un 25%, un augment gens menyspreable però molt inferior. La concessió suma tan sols 40 quilòmetres (11,5 dels túnels de Vallvidrera i 28,5 del túnel del Cadí).

Ball d'accionistes

Tot i que només fa vuit anys que es van privatitzar aquestes autopistes, la concessió ja ha viscut diversos canvis d'accionistes. El contracte se'l va adjudicar una aliança entre Abertis (que tan sols tenia un 35%) i el banc brasiler BTG Pactual (65%). Però aquesta entitat es va vendre la participació tan sols dos anys després al fons Ardian per 146 milions.

Ardian no va trigar gaire a vendre-li una porció de les seves accions a Abertis, que es va quedar amb el 50,01% del capital el 2015 i, d'aquesta manera, va poder consolidar els comptes (això permetia a Abertis apuntar-se els beneficis que generava la concessió any rere any). Aquest equilibri accionarial s'ha mantingut fins ara, que Ardian ha optat per sortir de la companyia i vendre-li la seva participació a Crédit Agricole per un import que segons algunes fonts està entre els 100 i els 110 milions.