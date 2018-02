Criptomonedes: Albella estudia “alguna cosa més que avisos”

Les criptomonedes com el bitcoin (que ahir va viure una nova patacada en caure un 11%, fins als 7.152 euros) no paren de fer sonar alarmes. Organismes reguladors nacionals i internacionals han avisat dels seus riscos, però sembla que, en el cas d’Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors estudia de quina manera convertir els advertiments en normes. Així ho va avançar ahir el president d’aquest organisme, Sebastián Albella.

Segons Albella, la CNMV es dedica molt intensament a fer crides i advertiments, però va reconèixer que actualment la CNMV està estudiant “si fer alguna cosa més”, tant en matèria de criptomonedes com en referència als coneguts com a “xiringuitos financers”, ja que considera que “és un tema molt viu que causa moltes tragèdies personals”.

Aquest any han començat a destapar-se els primers casos de frau vinculats a la inversió o especulació amb criptomonedes, dos dels quals han tingut lloc a Catalunya. Per tot plegat, ahir la CNMV va recordar que treballa amb el Banc d’Espanya per veure quines iniciatives poden presentar per prevenir aquests casos.