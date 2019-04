Crisi a Aigua del Montseny: ERO temporal per a tota la plantilla

Continua la setmana laboral negra a les empreses catalanes. Segons ha pogut saber l’ARA, l’última empresa afectada pel creixent nombre d’expedients de regulació serà l’embotelladora catalana Aigua del Montseny. En aquest cas, l’ERO serà temporal, durarà dos anys i afectarà tota la plantilla, uns 90 treballadors. L’empresa té dues plantes, una a Sant Esteve de Palautordera i l’altra a Espinelves, i dos centres, a Montmeló i a l’Hospitalet de Llobregat.

La direcció es va reunir ahir a Montmeló amb els comitès d’empresa de les diferents plantes per comunicar-los l’expedient. La companyia argumenta causes econòmiques i de producció. Els advocats dels sindicats ja estan estudiant la documentació i dimarts que ve hi ha prevista una reunió entre la direcció i els comitès per negociar les condicions de l’ERO.

Fa mesos que l’empresa arrossega una situació agònica. De fet, els treballadors tan sols han cobrat una part de la paga extra del desembre, una part de les nòmines del gener i el febrer i res de la del març. A més, Aigua del Montseny té els comptes embargats i la llum de la planta de Santa Maria de Palautordera tallada. La companyia ha cessat tota la seva activitat excepte l’embotellament de garrafes de 25 litres. En els últims mesos, la direcció, amb la qual l’ARA va intentar parlar ahir, ha intentat buscar un comprador, de moment sense èxit.

Segons les últimes dades fetes públiques, el 2017 va facturar 16,6 milions d’euros i va perdre 373.000 euros. El mal moment que passa es va veure agreujat al juliol, quan l’Agència de Salut Pública va retirar un lot de 120.000 ampolles de l’empresa a causa de molèsties digestives als consumidors. Eren garrafes de cinc litres de la marca blanca de Condis i Eroski i les ampolles d’un litre i mig d’Eroski. Aquest cas va fer que aquestes cadenes i altres, com Bon Preu, deixessin de treballar amb Aigua del Montseny.