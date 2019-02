Crous cedirà el càrrec en quatre anys si lidera la Cambra

Enric Crous no aspirarà a la reelecció com a president de la Cambra de Comerç de Barcelona si aconsegueix el càrrec en els comicis que s’han de celebrar al maig. Així ho va explicar el fins fa poc director general de Cacaolat durant la presentació de la fusió de la seva candidatura amb la de José María Torres, fundador de Numintec. Els dos s’havien presentat per separat, però finalment han decidit unir-se. Segons han acordat, Crous serà el president en cas de guanyar les eleccions, i Torres el vicepresident. Al cap de quatre anys, Crous no optarà a la presidència i cedirà el lloc a Torres.

A la seva candidatura també s’hi incorpora Martina Font, representant de la tercera generació familiar a l’empresa d’embalatges Font Packaging, i que va explicar que la candidatura està negociant per arribar a un acord amb 50a50, la iniciativa que promou la presència de dones a les organitzacions empresarials. Segons va explicar Font, la intenció és que com a mínim un terç de les quaranta persones que aniran a la llista de Crous i Torres siguin dones, i també que un terç siguin persones menors de 50 anys. “Volem renovació generacional”, va afirmar.

De fet, la renovació va ser el motiu pel qual Crous va justificar que la seva possible presidència duri quatre anys. “Si estem intentant rejovenir, jo no soc el millor exemple”, va reconèixer el veterà empresari i directiu, de 71 anys. “Jo encapçalo la candidatura per la meva experiència: conec el sector públic, el sector privat, la indústria, el comerç, la Cambra...”, va enumerar.

La fusió Crous-Torres va rebre el suport explícit de Pimec, la patronal de petites i mitjanes empreses. El seu president, Josep González, va assistir ahir a la presentació de la fusió i va defensar que la Cambra “necessita un canvi, amb una visió més empresarial que política: s’ha de baixar el to polític”, va insistir.

Masià i Tusquets, els rivals

L’advocat i economista Ramon Masià i el banquer Carles Tusquets són els altres dos candidats que han anunciat la seva intenció de presentar-se a les eleccions de la Cambra, que s’han de celebrar al maig. Masià ja ha presentat la seva candidatura (ho va fer dijous), mentre que Tusquets farà la presentació oficial divendres que ve. En el cas de Crous, la presentació de la candidatura (ahir només es va oficialitzar la fusió amb Torres) segurament es farà dimecres.

En aquestes presentacions s’han de conèixer les llistes de 40 empresaris que acompanyen cada candidat, l’elaboració de les quals és un dels grans maldecaps de les persones que es presenten en aquestes eleccions.