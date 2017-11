Cuatrecasas construirà 9.000 metres quadrats d'oficines al 22@

Emesa Corporación Empresarial, el vehicle inversor d'Emili Cuatrecasas, ha comprat un solar al districte del 22@ de Barcelona, al carrer Pallars, per impulsar un complex d'oficines de 9.200 metres quadrats de superfície que, previsiblement, estarà operatiu a finals del 2020, segons ha informat la companyia aquest dijous.

La immobiliària, que ja supera els 175.000 metres quadrats de superfície a la capital catalana, ha emmarcat aquesta operació en la seva estratègia de forjar "una cartera d'actius que prevalgui" a la ciutat.

El solar està molt a prop de Diagonal 191, on s'alça la nova seu del bufet Cuatrecasas. Emesa ha protagonitzat últimament altres importants operacions immobiliàries a Barcelona: durant aquest any, ha comprat l'edifici de Diagonal 444, que va ser l'anterior seu de Cuatrecasas; l'edifici de Diagonal 632, on hi ha l'Institut Oftalmològic Quironsalud Barcelona, i uns terrenys a la zona de Diagonal-Finestrelles (Esplugues) per impulsar-hi un parc empresarial de 37.000 metres quadrats.

Sobre l'adquisició del nou solar, el conseller delegat d'Emesa, Ferran Forrellad, ha indicat que "el 22@ és una zona estratègica per establir-s'hi on hi ha una tendència a l'alça dels preus".

Emesa, fundada el 1980, té una cartera d'actius industrials i immobiliaris valorada en més de 800 milions d'euros.