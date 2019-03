Cuatrecasas defensa la contractació de Sáenz de Santamaría

El president del bufet d'advocats barceloní Cuatrecasas, Rafael Fontana, ha defensat aquest dimecres el fitxatge de l'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciada dilluns passat. El directiu ha assegurat que la contractació "no és incompatible" amb la condició de Sáenz de Santamaría com a exvicepresidenta i com a actual membre del consell d'estat, informa Europa Press.

L'executiu de la firma legal ha recordat que l'exministre de Justícia, José María Michavila, també és membre del consell d'estat i té un bufet d'advocats propi. Ara bé, el president de Cuatrecasas ha declinat comentar el fet que Emilio Cuatrecasas, fundador del bufet, va evitar la presó gràcies a un acord amb la Fiscalia quan Sáenz de Santamaría era vicepresidenta. Segons Fontana, es tracta d'un tema "personal" de Cuatrecasas i és confidencial.

Segons l'opinió de Fontana, la "controvèrsia" es deu al fet que "es confon la contractació d'una política amb la d'una gran professional". Fontana ha destacat la trajectòria de l'exdirigent del PP com a advocada de l'estat i, posteriorment, com a política, en què va guanyar "un munt d'experiència" tractant "qüestions de crisi i risc del país". "És un gran actiu per als nostres clients", ha afegit. L'executiu del despatx barceloní ha assegurat que el govern del PP "ha contribuït a treure aquest país de la crisi".

Contra la via unilateral a Catalunya

En un acte amb empresaris a Sevilla, Fontana també ha comentat la situació política a Catalunya. El directiu ha afirmat que el despatx que presideix "sempre estarà al costat del compliment de la llei". "Qualsevol reforma ha de ser des de dintre de la llei. Hi ha mecanismes per fer-ho i s'ha de seguir en aquest costat", ha dit.

No obstant, el president ha afegit que Cuatrecasas "respecta qualsevol ideologia dels seus integrants". Per a l'advocat, el conflicte català és un afer "molt complex" si es té en compte "la fractura" en els partits independentistes. "Es tracta d'un problema d'Espanya, i gran. La via bilateral és l'única manera de solucionar-ho", ha reblat.

Fontana ha descrit la seva empresa com a "internacional", perquè té 2.000 empleats en quatre continents. "A ningú se li posa l'etiqueta de despatx madrileny", ha criticat.