Cupra espera superar els 1.000 milions d'euros en vendes el 2021

Cupra, la segona marca de Seat, espera fregar els 1.000 milions de facturació aquest any i superar-los el 2021, segons ha explicat aquest dijous Wayne Griffiths, conseller delegat de la marca i vicepresident de vendes de Seat. L'objectiu és que Cupra aporti un 10% de les vendes del grup Seat quan tingui tota la gama prevista al mercat: el nou León Cupra, presentat aquest dijous, i el futur Tavascan. Griffiths ha indicat que espera que el grup Volkswagen acabi donant el vist-i-plau al llançament d'aquest últim model.

El màxim executiu de Cupra ha destacat la importància de la marca perquè, en vendre cotxes més cars que els seus equivalents de Seat, deixen més marge. Per fer-se'n una idea, l'Ateca de Cupra té un preu mitjà d'uns 50.000 euros, quan l'Ateca de Seat gira entorn uns 35.000 euros. A més, el conseller delegat de la companyia ha indicat que, vist el gran èxit a Mèxic, Cupra pot obrir la porta a Seat en altres mercats, com l'Amèrica Llatina, Austràlia i Nova Zelanda, per no dependre tant del mercat europeu, on ara la marca de Martorell concentra el 90% de les seves vendes.

"Els Cupra són els cotxes més rendibles de la gama", ha sentenciat Wayne Griffiths, que s'ha mostrat molt satisfet del funcionament de la marca, que es va llançar fa dos anys, especialment a Alemanya, que és el primer mercat, però també al Regne Unit, França, Suïssa i Àustria, a més d'Espanya. En total, Cupra en aquests dos anys ha venut uns 40.000 cotxes, xifra que s'espera augmentar amb el nou León, presentat aquest dijous, i l'electrificació de tots els models amb models híbrids, híbrids endollables i elèctrics.

Nova seu

El conseller delegat de Cupra ha fet aquestes manifestacions poc abans de l'acte d'inauguració de la nova seu de la marca dins del complex industrial de Seat a Martorell, en la qual s'han invertit 5,3 milions d'euros, i s'ha edificat en tan sols sis mesos. Un edifici modern denominat Cupra Garage amb espai per a una plantilla de 200 persones. D'aquesta manera, la marca guanya entitat pròpia dins de Seat. A més ja té una xarxa de 244 concessionaris, una gran part a Alemanya.

A més, Cupra recull la divisió de competició i participarà en el campionat de turismes elèctrics Pure ETCR amb el Cupra e-Racer, el primer turisme per a curses 100% elèctric, de la mà dels pilots Mattias Ekström i Jordi Gené. La marca, que es patrocinadora del Barça, ha fitxat com ambaixador el porter Marc Ter Stegen.