El Govern calcula pèrdues de 525 M€ setmanals al comerç català

[ Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil clica aquí per veure el vídeo en directe]

"Encara són insuficients". La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha comparegut aquest dijous al Parlament a través de videoconferència per explicar l'impacte de la crisi del covid-19 al teixit productiu de Catalunya i ha reclamat a l'Estat que aprovi més ajudes per a les pimes i els autònoms per garantir la seva solvència. "No pot ser que una crisi de tresoreria faci desaparèixer moltes empreses", ha lamentat.

En el cas del comerç, Chacón ha explicat que el confinament ha forçat l'aturada de prop de 66.000 establiments, el 60% del total, i ja suposa unes pèrdues setmanals de 525 milions d'euros. "Hi ha 209.000 persones que no poden treballar", ha dit la consellera d'Empresa, i ha reiterat que la quantitat de diners destinats a les línies d'ajudes per a empreses i autònoms de les quals disposa el Govern és limitada. Concretament, assegura que el Govern compta amb un pressupost de nou milions d'euros per pal·liar la crisi a través d'algunes partides dels pressupostos prorrogats.

Així doncs, ha insistit en la importància de "protegir les empreses perquè els treballadors tinguin lloc on tornar a treballar quan acabi la crisi", i ha confiat en intentar que "l'aturada sigui almenys una pausa". En aquest sentit, Chacón ha recordat que el 94% de les companyies catalanes són pimes de menys de deu empleats que poden trobar-se amb més problemes de liquiditat en una situació d'aturada dels ingressos.

La consellera ha afirmat que ens trobem davant d'un "estat d'alarma al turisme" i ha assegurat que l'impacte per a aquest sector serà "duríssim". En aquest sentit, Chacón ha admès que "no serà un bon any" i que el turisme interior, amb set milions i mig d'habitants a Catalunya, no serà suficient per compensar l'afluència de 19 milions de turistes del 2019. "Haurem de tenir en compte les distàncies a les platges i motoritzarem la situació al costat del sector", ha apuntat.

Pel que fa a les preocupacions de les companyies davant l'emergència sanitària, Chacón ha destacat la necessitat de dotar-se de mascaretes per protegir els treballadors i assegura que el departament ho ha facilitat a través de proveïdors locals i internacionals. D'altra banda, ha recordat que amb l'aixecament del confinament total s'ha dotat de seguretat jurídica a empreses, per exemple, importadores o exportadores, que proveeixen altres en sectors essencials. "Com més llarg és el confinament, mes extensa és la cadena de proveïdors", ha apuntat.

Per tornar a la normalitat productiva, Chacón ha reivindicat el projecte de llei que es va aprovar el gener passat per simplificar i unificar la burocràcia de les empreses i ha demanat als grups del Parlament que ajudin a accelerar-ne la tramitació com a part de la resposta contra a la crisi econòmica del covid-19.