L'increment de les pensions costarà 1.000M€

L'augment de les pensions més baixes tindrà una factura total de 1.000 milions d'euros. Així ho ha avançat aquest dimarts el ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, que ha comparegut per explicar el projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat per aquest 2018 després d'una reunió extraordinària del Consell de Ministres que s'ha allargat més del previst.

Montoro ha explicat que l'augment serà d'entre un 1% i un 3% en funció de les pensions i del nivell de renda. Així, les pensions mínimes pujaran un 3%, el mateix que ho faran les no contributives. Les pensions que tenen uns ingressos de fins a 700 euros bruts mensuals puajran un 1,5% i un 1% les que estan entre els 700 i els 860 euros.

A banda, la base reguladora de la pensió de viudetat s'eleva del 52% al 54%. En total, segons les previsions del govern són un total de 6,7 milions de pensionistes. Montoro ha aclarit que aquesta pujada es finançarà a través dels pressupostos de l'Estat, és a dir a través dels ingressos públics i no de les cotitzacions socials. La mesura serà retroactiva i, per tant, s'aplicarà des de l'1 de gener del 2018.

D'altra banda, també ha anunciat diverses rebaixes de l'IRPF. Primer s'elevarà el llindar de tributació de 12.000 euros bruts anuals fins als 14.000 euros. L'exempció per a les rendes del treball s'eleva als que cobren fins a 18.000 euros. Tot plegat, beneficaria, segons els càlculs del govern a 3,5 milions de contribuents, dels quals 1 milió de pensionistes.



També el l'àmbit de l'IRPF s'aplicarà una deducció de les despeses de guarderia de 1.000 euros anuals, de 1.200 euros anuals per a les persones amb un cònjuge amb discapacitat i s'incrementa a 600 euros anuals les deduccions per cada fill a partir del quart.

Més recaptació malgrat rebaixar impostos

Preveu recaptar un 6,5% més d'IRPF per una millora de la massa salarial

En total, la rebaixa de l'IRPF costarà 2.000M€ d'euros que, per tant, deixaran d'ingressar les arques públiques. I, tot i això, les previsions de recaptació via impostos del govern espanyol continuen sent d'un creixement superior fins i tot al del PIB. Montoro ha presentat unes previsions de recaptació que haurien de créixer un 4,5% respecte la recaptació final del 2017, fins arribar a 210.015 milions d'euros, uns 12.000 milions més del que ha aconseguit recaptar aquest 2017, quan Hisenda s'ha quedat a les portes de batre el rècord que havia fixat el 2007 després d'ingressar lleugerament menys del previst.

Concretament, Montoro preveu augmentar la recaptació via IRPF en un 6,5% (seria la que més creixeria) malgrat aquesta rebaixa. Montoro ha explicat que el creixement econòmic, l'evolució dels salaris i la inversió privada millori la renda de les persones i, per tant, la recaptació final via IRPF per a les arques públiques. El ministre d'Hisenda ha insistit que és "coherent" pensar que "la massa salarial" creixerà i també els salaris.

Encara hi ha una altra rebaixa d'impostos més. Els nous pressupostos inclouran la rebaixa de l'IVA per al cine, una rebaixa que Montoro ha desitjat que es repercuteixi en les entrades i no serveixi per què les empreses facin més beneficis.

Montoro fa aquesta roda de premsa, juntament amb el ministre d'Economia, Román Escolano, després que ahir Ciutadans fes públic l'acord per donar suport als comptes.

Més creixement per la "normalització" de la situació a Catalunya

Eleva quatre dècimes, fins al 2,7% la previsió d'avanç del PIB

Al costat de Montoro ha comparegut per primera vegada el nou ministre d'Economia, Román Escolano. Tal com ha avançat Escolano, l'executiu ha elevat del 2,3% al 2,7% les previsions de creixement del PIB per a aquest 2018 després de constatar "la normalització" de la situació a Catalunya. Segons Escolano, aquesta millora es deu no només a aquesta normalització sinó també per la millora de les inversions i per les bones previsions de creixement de la zona euro.



A més, aquest creixement econòmic anirà acompanyat, segons Escolano, d'una creació de 475.000 llocs de treball i la reducció de la taxa d'atur al 15% a finals d'aquest any.

La negociació amb el PNB

Els nacionalistes bascos creuen que amb el 155 no es pot negociar

Tot i això, planen els dubtes sobre les possibilitats reals d'aprovació d'aquests pressupostos que, per ara, només compten amb el suport oficial de Ciutadans. El PNB, clau del volta desl últims comptes s'ha refermat aquest dimarts en la negativa a donar suport als pressupostos mentre el 155 segueixi en vigor a Catalunya. El portaveu al Congrés dels nacionalistes bascos, Aitor Esteban, ha considerat que la suspensió de l'autonomia catalana impossibilita fins i tot obrir una negociació amb el PP, tot i que fonts populars han assegurat que aquestes converses ja s'estaven duent a terme de manera discreta. "L'article 155 ha provocat una situació de greu excepcionalitat a l'Estat espanyol", ha considerat Esteban, que ha instit "la interpretació d'aquest article absolutament extensiva" feta pel govern espanyol "posa en qüestió i en risc l'autogovern, no només dels catalans sinó també l'autogovern basc".

El PNB té pressió al País Basc de Bildu i Podem i, amb les eleccions al Parlament basc previstes per a l'any que ve, la dificultat per fer un pas que pugui ser interpretat com un blanquejament de la repressió del PP es complica de manera creixent. Tot i així, Montoro s'ha mostrat optimista d'arribar a un acord amb els bascos, i ha deixat entreveure que es podria tancar un cap s'hagi format Govern a Catalunya, quan decauria el 155: "Tenim temps per comptar amb els suports, perquè estem parlant d'un mes llarg pel debat d'esmenes a la totalitat".

Les mesures estrella del pacte

Rebaixa a l’IRPF

Els que guanyin menys de 14.000 euros a l’any no tributaran, i els que guanyin entre 14.000 i 18.000 euros tindran una rebaixa de 300 euros de mitjana. També hi haurà més deduccions per a discapacitats i famílies nombroses.

Pensions

Pujada d’entre un 1% i un 3% de les pensions mínimes i de viudetat, un xec negatiu (rebaixa) per als que cobren entre 600 i 1.000 euros i rebaixa fiscal per als que cobren entre 1.000 i 1.200 euros.

Funcionaris

Pujada d’un 1,75% per als funcionaris i 500 milions per a la millora a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.