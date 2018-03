EN DIRECTE: Rajoy condiciona la reforma de les pensions a la negociació dels pressupostos

Cap ocurrència d'última hora, però un últim intent per aprovar els pressupostos. Rajoy ha complert aquest dimecres l'avís que feien ahir fonts de Moncloa quan assenyalaven que el president espanyol no anunciaria avui cap gran reforma estructural o cop d'efecte en la seva compareixença monogràfica sobre pensions. El president espanyol ha fet una defensa intensa de la necessitat de crear ocupació com a garant de les pensions en un futur i ha anunciat una millora de les pensions de viudetat i de les pensions mínimes que anirà vinculada als pressupostos generals de l'Estat que preveu presentar la setmana que ve.

"El debat de pressupostos ens dona l'oportunitat de discutir a què dedicar l'espai pressupostari" MARIANO RAJOY PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

De fet, Rajoy ha fet de la polèmica de les pensions un condicionant per intentar guanyar suports en l'aprovacio dels pressupostos. El president espanyol ha instat tots els partits de la cambra a aprofitar la negociació dels comptes per discutir sobre millores per als pensionistes. "Els ofereixo a treballar per arribar a un acord al llarg de la tramitació dels pressupostos perquè és en el marc d'aquest debat on hem de valorar quines decisions volem prednre sobre els ingressos tributaris i la despesa social", ha dit el president convidant els partits de la cambra a negociar.

No ha concretat res més. Rajoy només ha deixat anar els últims segons de la seva intervenció la millora de les pensions mínimes i les de viudetat a més de la rebaixa de l'IRPF a les famílies i persones grans que ja havia anunciat Montoro.

"Els dos únics perills que poden amenaçar les nostres pensions són l'atur i la demagògia" MARIANO RAJOY PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

Però el tema clau que ha portat milers de pensionistes als carrers és l'augment anual de les pensions. Sobre aquesta qüestió, Rajoy ha avisat que no s'ha de fer demagògia ni utilitzar els pensionistes de manera partidista perquè "no podem gastar el que no tenim, per això Espanya es va enfonsar". Però tot seguit ha assegurat que els pensionistes no mereixen discussions "frívoles", sinó que mereixen "respecte i dignitat" perquè "ells ja ho han donat tot pel seu país".

Cada partit reivindica les seves propostes

Des que van començar les protestes, els partits (sobretot Ciutadans) han intensificat la pressió contra l'executiu popular aprofitant que encara no ha presentat els pressupostos generals de l'Estat i que els pensionistes són un segment de la població clau entre els seus votants. Per això, Rajoy va demanar la compareixença d'aquest dimecres. Tot i això, els partits de l'oposició li han retret el format de la compareixença. "Vostè ve aquí parla amb temps il·limitat i no dona l'oportunitat que votem cap proposta", li ha retret la portaveu del PSOE, Margarita Robles, que ha reivindicat els socialistes com els "veritables pares" del sistema públic de pensions. Robles ha retret a Rajoy que no falti el respecte a les viudes, perquè "fa sis anys que veuen com no se'ls mou la pensió".

Mentre Rajoy ha procurat defensar que des del 2011 la despesa pública en pensions del conjunt de les administracions públiques s'ha increment del 21% del 2011 al 29% del 2018, Robles ha insistit en la proposta socialista d'impulsar un i mpost a la banca per ajudar a finançar les pensions i ha retret a Rajoy que no hagi presentat cap proposta ni reforma concreta.

Per la seva banda, el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha retret que Rajoy veti les propostes de Podem a l'ampara de la llei pressupostària i ha insistit en l'impost a la banca. També ha recordat que amb la proposta del seu partit d'apujar el salari mínim interprofessional per sobre dels 900 euros es milloraria la base de cotitzacions que alimenta la Seguretat Social. "No trenquin vostès la pau social i l'ordre i apugin les pensions com marca la Constitució", ha etzibat Iglesias.

Ciutadans tampoc ha entrat en la revalorització de les pensions. El seu líder, Albert Rivera, ha reclamat a l'executiu espanyol que tingui en compte les propostes del seu partit com ara la rebaixa de l'IRPF a les rendes baixes, que segons Rivera, també beneficiarien molts pensionistes. Però també fer reformes contra la precarietat laboral que proposa Ciutadans (contracte únic i motxilla austríaca) a més d'estimular la natalitat. "El populisme no és la solució senyor Rajoy, però l'immobilisme tampoc", ha conclòs Rivera.



Què reclamen els jubilats?

El lema dels manifestants el dia que van encerclar el Congrés de Diputats era "Contra les pensions de misèria". Protesten contra la revalorització mínima anual del 0,25% d'aquestes retribucions. Aquest 0,25% és el mínim que estableix l'índex de revalorització (IRP) que va aprovar el govern del Partit Popular el 2012 i que impedeix que pugin més lligades a la suficiència de la Seguretat Social, ara mateix amb un dèficit històric.



Els principals partits de l'oposició reclamen a Rajoy que les pensions tornin a vincular-se amb l'IPC ara que els preus tornaran a pujar perquè si no els pensionistes estan condemnats a perdre poder adquisitiu. De fet, el PSOE i Podem han presentat recentment dues propostes parlamentàries perquè el Congrés debati tornar a vincular les pensions amb l'IPC, però justament ahir el govern de Rajoy va fer servir el veto que li permet la llei d'estabilitat pressupostària per impedir que es discutís la proposta de Podem, i van argumentar que disparia el dèficit públic.

La reclamació havia estat feta sempre des del PSOE i Podem, però també des del PDECat, ERC i PNB. Ciutadans mantenia el suport al govern espanyol a l'hora de mantenir l'IRP. Però la creixent tensió entre la formació d'Albert Rivera i el PP van fer canviar la posició de Ciutadans, clau per a la continuïtat del govern de popular.

Per tot plegat, l'executiu de Rajoy no ha negat mai rotundament la possibilitat que s'apugin les pensions més del 0,25% (ni tans sols en el discurs de Rajoy d'aquest dimecres). De fet, el president espanyol ha insistit que amb de la crisi econòmica les úniques despeses que no es van retallar van ser les pensions i l'atur. "No les hem congelat, hem pogut apujar-les, no tan com voldríem però hem pogut", ha sentenciat el president espanyol.