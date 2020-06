EN DIRECTE | El govern espanyol aprova el fons covid-19 per a les comunitats

El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts la creació del fons de 16.000 milions d'euros perquè les comunitats autònomes facin front a la despesa sanitària i educativa, així com recuperar-se de la caiguda d'ingressos després de la crisi del covid-19. "És un baló d'oxígen a les necessitats que tenen les comunitats". La portaveu del govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha tornat a insistir en el fet que aquests recursos no s'hauran de tornar, no generaran deute ni interessos.

Com ja va avançar el president espanyol, Pedro Sánchez, més de la meitat d'aquesta bossa de recursos (9.000 milions d'euros) es destinarà a cobrir la despesa dels hospitals i blindar els sistemes sanitaris davant la possibilitat d'un rebrot del virus a la tardor. "El que ens importa és que els ciutadans rebin uns serveis públics de qualitat", ha assegurat la ministra.

Montero ha destacat la importància que s'agilitzin els debats en el si de la Unió Europea pel que fa als plans de sortida de la crisi i ha demanat als partits de l'oposició que donin suport a la proposta que el govern espanyol presenti a Brussel·les. "Aquest exercici de responsabilitat i patriotisme ha de ser compartit", ha demanat la ministra.

Els 16.000 milions d'euros contenen un paquet de 2.000 milions d'euros d'ajudes per als centres d'educació públics, 400 milions dels quals per a universitats. Segons explica el ministeri d'Universitats en una nota, els diners han de servir per dur a terme diferents processos d'adequació d'espais que facilitin la transició cap a la 'nova normalitat'.

El criteri de repartiment ha estat qüestionat per totes les comunitats autònomes des del moment en què Pedro Sánchez va anunciar la creació d'aquest fons no reemborsable. Segons el reial decret, el 80% dels 2.000 milions d'euros es distribuiran per comunitats en funció de la població de 0 a 16 anys segons el padró de l'1 de gener del 2019. El 20% de l'import restant -els 4.000 milions d'euros per a Universitats- en funció de la població de 17 a 24 anys. No es té en compte, doncs, la població que prové d'altres comunitats a estudiar a Catalunya.