El govern espanyol eleva en més de 5.200 milions el sostre de despesa per als pressupostos del 2019

Comença el tram més difícil per a les negociacions parlamentàries del govern de Pedro Sánchez. En la reunió dels seus ministres d'aquest divendres han aprovat un augment del 4,4% del sostre de despesa per al 2019, el límit de despesa no financera que constitueix la base per elaborar els pressupostos generals de l'Estat. És una xifra clau que l'actual ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ja va avançar que elevaria respecte a l'any passat, en què va ser de 119.834 milions. Per tant, queda en 125.064 milions d'euros.

Després de les negociacions amb Brussel·les, l'executiu de Pedro Sánchez té més marge per intentar tirar endavant uns pressupostos menys restrictius dels que s'haurien hagut d'elaborar amb els compromisos adquirits per Rajoy. De cara al 2019, el dèficit no haurà de ser de l'1,8% del PIB, sinó que serà del 2,2%, tal com va acordar la Comissió Europea amb la ministra d'Economia, Nadia Calviño. Per això, la ministra d'Hisenda pot presentar un sostre de despesa més lax que acontenti forces com Podem.

Però després del Consell de Política Fiscal i Financera d'ahir –que va reunir els representants econòmics de totes les comunitats– s'anticipa una negociació complicada. Totes les comunitats autònomes del PP van votar ahir en contra de la proposta d'Hisenda de repartir dues dècimes més del marge assolit per al 2009 a les comunitats. És a dir, que van rebutjar tenir més marge de despesa per elaborar els seus propis pressupostos del 2019. S'anticipa, per tant, que el PP votarà en contra dels nous objectius d'estabilitat i, a més, amb el poder de bloqueig al Senat gràcies a la seva majoria a la cambra, el sostre de despesa, encara que sigui més generós.

Així doncs, el Partit Popular votarà en contra de tot el que aquest divendres s'aprova al consell de ministres. Quins són els nous objectius de dèficit que proposa el govern del PSOE?

2019: passa de l'1,8% del PIB al 2,2%

2020: passa del 0,5% inicial a l'1,1%

2021: l'executiu de Rajoy preveia superàvit i el de Sánchez pronostica un dèficit del 0,4% del PIB

Per això, la ministra d'Hisenda, ha insistit que si no tiren endavant les comunitats autònomes i la Seguretat Social perdran 5.000 milions més per gastar.

"És difícil entendre que un partit polític demani més retallades del que demana Europa, si el PP ho rebutja no és per una pataleta, sinó per una qüestió ideològica, és el partit de les retallades", ha dit la ministra d'Hisenda.

L'actualització del quadre macroeconòmic inclou les previsions de creixement econòmic que l'anterior executiu va deixar en el 2,7% per al 2018 i el 2,4% per al 2019, càlculs que coincideixen amb els del Banc d'Espanya. La ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha mantingut aquestes previsions de cara als propers exercicis.