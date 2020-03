La DO que volien crear Corpinnat i Clàssic Penedès, en punt mort

Les dues marques que es van desvincular de la denominació d'origen Cava, Clàssic Penedès (formada per 19 cellers que estan sota la DO Penedès) i Corpinnat (que n’agrupa 10), anunciaven per sorpresa la creació d'una DO de vi escumós del Penedès el setembre passat.

Sis mesos després les negociacions s'han quedat en punt mort i les dues parts s'han pres un període (d'una durada que no han concretat) per treballar internament i donar una sortida als tres punts que actualment els separen.

"Després de l'última reunió de l'11 de març ens hem emplaçat a continuar treballant des de cada col·lectiu els punts de desacord sense estar condicionats a un calendari immediat", ha explicat en un comunicat aquest dimarts Corpinnat.

El primer punt de discrepància és que Corpinnat defensa que les varietats de raïm per fer el vi escumós siguin autòctones, mentre que de la Clàssic Penedès sosté que també n'hi hagi de foranes. "El que dona discurs al territori és utilitzar varietats autòctones", mantenen portaveus de Corpinnat.

Un altre punt de desacord és la categorització dels escumosos per celler o producte. Mentre que Corpinnat és partidari que tot el celler formi part de la DO, Clàssic Penedès vol que es faci per a vi escumós. Finalment, el tercer punt que els separa és que Corpinnat manté que tots els escumosos formin part de la DO, i en canvi Clàssic Penedès defensa que alguns puguin fer-se en altres denominacions d'origen.

"Aquests deu mesos de converses han servit per aproximar posicions i arribar a acords rellevants per a la futura DO", afegeix el comunicat. Entre els punts als quals les dues parts havien arribat a un consens hi ha que Corpinnat es mantingués com una marca dins de la nova DO i que els vins escumosos que no complissin amb el seu reglament formessin part d'una segona categoria de la nova denominació d'origen.

L'altre gran acord és que la DO abraci una zona més gran que Corpinnat (que forma només 46 municipis, la majoria del Garraf i el Baix Penedès). La idea seria incorporar-hi alguns de l'Anoia i el Baix Llobregat. La decisió sorprèn perquè precisament una de les condicions que van fer que Corpinnat marxés de la DO Cava és que volia identificar-se en aquesta petita zona geogràfica.

Negociacions per fases

En el moment que van anunciar que estaven negociant, les dues parts van deixar clar que la creació de la DO podria allargar-se fins a tres anys, ja que el projecte, un cop acordat, ha de ser aprovat tant per la Generalitat com pel govern espanyol, que és qui té les competències a l’hora de donar llum verda a les noves DO.

Aquesta pausa, que segons els portaveus de Corpinnat pot allargar-se uns mesos o més temps, està clar que allargarà encara més el projecte, si finalment s'acaba executant. Portaveus de Corpinnat han insistit que "no es trenca res", però també han remarcat que les negociacions no poden ser eternes i que per això han decidit tancar aquesta primera fase.