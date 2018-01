Damm pren a Osborne la distribució de la tònica Fever-Tree

Grup Damm serà a partir de l’1 de febrer el distribuïdor de la tònica Fever-Tree a Espanya, Andorra i Gibraltar, segons han confirmat a l’ARA fonts del sector. La cervesera presidida per Demetrio Carceller relleva com a titular de la llicència de comercialització Osborne, que era l’encarregada de la distribució de la prestigiosa tònica des del 2016, quan va substituir International Cooking Group. S’encarregarà tant de l’àmbit de la restauració com de la distribució.

L’anunci ja s’ha fet a diferents clients de Damm, que amplia així la seva gamma de productes. En els últims temps el grup s’ha centrat a desenvolupar el seu negoci de distribució. Mentrestant, Fever Tree, una marca nascuda ara fa deu anys amb la intenció de convertir-se en el principal combinat de la ginebra, ha incrementat exponencialment les seves vendes i, segons el World’s 50 Best Bars Brands Report, és la tònica més demanada i venuda en els millors establiments, fet que dona una idea de les seves potents campanyes de publicitat, que han inclòs el xef Ferran Adrià.

Actualment la marca d’origen britànic té un catàleg format per setze referències, entre les quals s’han inclòs coles, llimonades i ginger ales. Es considera el principal proveïdor mundial de mescladors de carbonat premium per a destil·lats si es tenen en compte les vendes minoristes. La companyia va facturar el 2016, últim exercici complet disponible, 116,4 milions d’euros i va guanyar 31 milions d’euros. Al primer semestre del 2017 les vendes van créixer un 77%. El Regne Unit, que concentra el 47% de les vendes, és el seu principal mercat, seguit de l’Europa continental (31%).

Diversificació per a Damm

Amb la nova llicència de distribució, Damm aconsegueix diversificar el seu catàleg de begudes, que continua molt centrat en marques cerveseres. Les referències de Fever-Tree s’afegiran a les marques d’aigua (Fuente Liviana i Veri) i al batut de xocolata Cacaolat, propietat a mitges de Damm i Cobega. El grup va facturar 1.044 milions d’euros i va guanyar 101 milions d’euros.