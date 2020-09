Damm guanya 120 M€ el 2019 i en repartirà la meitat en dividends

“Els bons resultats de Damm del 2019 han incrementat la fortalesa financera de la companyia i li han permès afrontar amb solvència l’impacte de la pandèmia”. Així resumia la situació de la companyia Demetrio Carceller Arce, president executiu de Damm, davant la junta general d’accionistes de la cervesera, que va aprovar ahir els comptes de l’any passat: una facturació de 1.385 milions d’euros (un 10% superior a la d’un any enrere) i un benefici net de 120 milions, un 7% més que el 2018.

Davant d’aquestes xifres, la junta va donar llum verda al repartiment de dividends. En concret, 62,9 milions d’euros dels 120 guanyats aniran a parar als accionistes, una xifra similar a la de l’any anterior.

En el comunicat emès pel grup, Carceller Arce destacava “l’enorme capacitat de resposta i adaptació del grup davant la crisi” i el “compromís, esforç i treball realitzat per les prop de 5.000 persones que formen part de la companyia per minimitzar l’impacte de la crisi sanitària”. Segons el seu discurs, això té especial mèrit en un moment en què l’hostaleria -un negoci essencial per a Damm- ha estat tancada durant gairebé tres mesos i ha hagut d’afrontar una temporada d’estiu amb una activitat molt inferior al que és habitual en aquests mesos. “S’estima, a més, que un 20% dels establiments preveuen no obrir de nou les seves portes”, afirma la companyia.

Pel que fa al mercat de la cervesa, la companyia assegura, agafant dades de Nielsen, que ha registrat un augment del 21,5% entre el gener i el juliol d’aquest any en el canal d’alimentació. “No obstant això, aquest increment no compensa les pèrdues registrades pel sector cerveser a Espanya a causa del tancament de bars i restaurants”, matisen.

Objectiu: mantenir el ritme

De cara al futur, Damm té al punt de mira l’expansió internacional, que actualment suposa el 30% de la seva activitat. Com a mínim, els pròxims anys vol mantenir el ritme aconseguit durant l’any passat: que el seu producte arribi a 13 nous mercats (en total ja té presència a 133 països).

A més, el president executiu de la cervesera va anunciar que l’empresa crearà un comitè de sostenibilitat, un òrgan específicament destinat a avaluar les propostes en matèria de sostenibilitat i garantir, així, el seu encaix en les directrius que surtin del conselld’administració.