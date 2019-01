‘Dash buttons’ d’Amazon: la lletra petita de la innovació

Els dash buttons són un gran invent per al consum domèstic, una nova aportació que Amazon fa a la innovació tecnològica i digital, a l’internet de les coses, que, en definitiva, posa en contacte la xarxa amb el món físic. Aquests petits dispositius allargats, d’extrems arrodonits i de la mida d’una clau USB, es poden comprar des de la web del portal per un preu que no arriba als cinc euros.

Tenen dues superfícies: una d’adherent, que es pot enganxar a una paret o un moble, i una altra amb el nom del producte i un botó, que és la part visible. El dash button de la Nespresso s’enganxa, per exemple, en un armari al costat del pot on guardem les càpsules d’aquest cafè. Com que aquest aparell està connectat a la wifi i es pot vincular amb el nostre compte d’Amazon, quan veiem que ens queden poques càpsules, premem el botó. Immediatament, el dispositiu envia una ordre de compra a Amazon perquè en el mínim temps possible ens arribi la nova remesa de càpsules a casa, abans que el pot es quedi buit.

Hi ha dash buttons que permeten encarregar la compra de pastilles de sabó rentavaixelles, paper de cuina, paper higiènic i tota una gamma de productes d’alimentació i de la llar. La compra és automàtica i no hem de carregar pesants o molestos paquets al supermercat els caps de setmana.

Fins aquí, la part bonica, utòpica si es vol, dels dash buttons. Però aquesta part no explica per què fa uns dies el Tribunal Superior Regional de Munic va declarar il·legals aquests dispositius i va prohibir-ne la venda a la regió més rica i de més consum d’Alemanya. El problema que hi va veure el tribunal està en la lletra petita, la que ningú t’ensenya quan compres un dash button per a les teves fulles d’afaitar, per exemple.

I és que Amazon es reserva el dret, en cas de no tenir en estoc el teu producte preferit, d’enviar-te’n un altre d’una manrca o una qualitat diferent sense informar-te del preu que té. O més ben dit, informant-te’n un cop l’ordre de compra ja està cursada. Aquesta lletra petita ha molestat a no pocs usuaris bavaresos, que han rebut productes de qualitat i preu diferents dels desitjats i que han denunciat els fets a les organitzacions de consumidors.

Aquestes organitzacions, al seu torn, han posat el tema en coneixement dels tribunals bavaresos, que han resolt que el sistema és poc transparent. A més, han suggerit que n’hi hauria prou amb un avís d’Amazon indicant que no té el producte desitjat i, aleshores, demanar al consumidor si confirma que accepta el canvi. Però Amazon s’hi nega i ha anunciat que recorrerà la sentència del tribunal bavarès. ¿Potser és que l’avís que proposa el tribunal els faria perdre massa compres?