Datumize capta 1,8 M€ de capital risc per entrar en el sector turístic

Més finançament per treure a la llum les dades que les empreses no poden veure. La start-up catalana Datumize ha tancat una injecció de capital d’1,8 milions d’euros amb diferents inversors per empènyer la seva plataforma especialitzada en intel·ligència de dades. “Ens donarà la possibilitat de fer créixer la nostra solució cap a un producte tipus”, expliquen a l’ARA des de la companyia. L’operació l’ha liderat el fons espanyol Alma Mundi Ventures, però per primer cop Datumize incorpora un inversor internacional. A la ronda de finançament hi ha participat la societat luxemburguesa SGH Capital, un dels inversors de Zume Pizza, la companyia que està robotitzant l’enviament de pizzes a domicili als EUA. A més, ha tornat a invertir a Datumize el conseller delegat del grup consultor amb seu a Barcelona SDG, Javier Urioste.

Amb aquesta inversió, la catalana vol entrar amb més força als mercats on ja s’ha començat a especialitzar: la indústria turística i la logística. “Fins ara les solucions eren a mida per a cada client, però ara hem pogut detectar prou trets comuns per canviar l’oferta comercial”, asseguren des de Datumize. La solució tecnològica de la companyia s’“endolla” a les bases de dades més recòndites de les corporacions i identifica les més rellevants per al seu negoci. Per exemple, Datumize treballa amb els magatzems del grup FM Logistic a través dels senyals wifi per obtenir informació sobre els moviments d’operaris i màquines dins les instal·lacions. “Això els ajuda a millorar l’organització interna”, diuen des de Datumize.

Impuls a l’Amèrica del Sud

Encara que l’empresa prefereix no fer públiques les dades de resultats sobre facturació, assegura que aquest 2019 aspira a multiplicar per quatre els ingressos. Per ara Datumize ha impulsat la seva presència internacional, però no a través d’oficines comercials sinó amb acords amb socis que els facin de trampolí cap a mercats estrangers. En aquest sentit, la companyia destaca l’aliança amb el grup PowerData per fer el salt a l’Amèrica del Sud. “Farem el mateix per créixer a diversos països d’Europa i Àfrica”, apunten des de la l’empresa catalana. Actualment Datumize ja té una plantilla de 45 persones a Castelldefels, i enguany espera créixer fins als 70 empleats.