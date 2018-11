Debbie Crosbie serà la nova consellera delegada de TSB, la filial britànica del Sabadell

El consell del TSB, la filial del Banc Sabadell al Regne Unit, ha nomenat Debbie Crosbie com a nova consellera delegada de l'entitat financera, segons ha anunciat aquest dilluns en un comunicat. Crosbie ha treballat durant les últimes dues dècades al grup bancari britànic CYBG i entrarà a liderar el TSB el 2019 en substitució de Paul Pester, que va ser acomiadat el setembre arran de les repetides incidències informàtiques del banc. La data de la incorporació de Crosbie no s'ha concretat.

Fins que arribi Crosbie, Richard Medding continuarà en el càrrec de president executiu, però després tornarà a la posició anterior de president no executiu de l'entitat. Fonts del Sabadell consultades per Efe no han volgut fer més comentaris sobre el nomenament i s'han limitat a declarar que l'entitat "ha estat directament involucrada en aquest procés de selecció i que la nova consellera delegada de TSB serà ratificada en el pròxim consell, que se celebrarà el 29 de novembre".

En una nota, Richard Medding ha explicat que quan van començar la recerca del nou conseller delegat, l'entitat busca "algú que compartís la visió de TSB, que tingués una sòlida trajectòria en serveis financers, i que inspirés els socis a complir amb el vertader potencial del banc". En aquest sentit, ha assegurat que el nomenament de Crosbie és un altre "pas endavant" en les prioritats que el TSB es va marcar el setembre per aconseguir la plena funcionalitat de tots els seus productes i serveis després dels problemes informàtics que ha patit en l'últim any.

A principis del setembre passat, el TSB va acomiadar l'anterior número 1 de l'entitat, Paul Pester, després que el banc tornés a patir un cap de setmana d'incidents informàtics. Fins a 1,9 milions de persones es van veure afectades en més o menys grau pels problemes tecnològics derivats de la migració de l'antic sistema que proveïa Lloyd's al nou, del Sabadell.