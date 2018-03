El Defensor del Poble avisa que la pujada del 0,25% de les pensions podria ser inconstitucional

Més pressió per a Rajoy. Després d'un cap de setmana de mobilitzacions de pensionistes arreu de l'Estat, el Defensor del Poble no s'oblida del problema de les pensions en l'informe que ha presentat aquest dilluns a la presidenta del Congrés, Ana Pastor. L'exdiputat socialista Francisco Fernández Marugán, màxim responsable d'aquest organisme, ha presentat l'informe anual sobre crisi econòmica i desigualtat en què s'apunta que, de fet, apujar les pensions el mínim del 0,25% que preveu la llei del PP podria ser inconstitucional.



El Defensor del Poble recorda que la Constitució (article 50) insta els poders públics a "garantir a través d'unes pensions adequades i periòdicament actualitzades la suficiència econòmica dels ciutadans durant la tercera edat". L'organisme apunta que l'índex de preus de consum (IPC) mitjà va situar-se al voltant del 2% el 2017, cosa que suposa un "empobriment constant de tots els pensionistes" i, per tant, suscita "dubtes" respecte al que diu la Constitució.

El mateix informe recorda que aquesta normativa, que està vigent des del 2013, "és diferent de la que tenen els mateixos tipus d'instruments en l'àmbit europeu" i que respon a la recerca de l'equilibri pressupostari.

45.000 firmes per blindar les pensions a la Constitució

De fet, el Defensor del Poble ha rebut fins a 45.000 peticions perquè es faci un referèndum sobre una reforma constitucional que blindi les pensions a la Constitució (com reclamen els manifestants de la Marea Pensionista), a més de la seva revalorització automàtica.

A banda, en el seu informe, el Defensor del Poble fa una anàlisi exhaustiva de la situació de la Seguretat Social i del sistema públic de pensions, i avisa que la seva situació deficitària necessita una reforma i sosté que només amb l'augment de l'ocupació i de les cotitzacions la situació no es revertirà. El Defensor del Poble creu que la Seguretat Social ha de deixar d'assumir costos com ara la despesa i gestió de personal de la Seguretat Social (1.915 milions d'euros si s'hi sumen les mútues) o les reduccions de cotitzacions per contractació (1.615 milions d'euros el 2016).

Vist això, argumenta l'informe, "tenint en compte que a curt termini no és possible una reducció de la despesa, sembla difícil que el reequilibri de la situació financera del sistema es pugui aconseguir només a través de la recuperació dels llocs de treball perduts durant els anys més durs de la crisi". Per això considera que "d'una manera més immediata" només hi ha dues opcions: endeutar-se o incrementar les fonts de finançament: un augment de les cotitzacions o de l'aportació de l'Estat.