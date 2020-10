Delta Tecnic inverteix 4,5 M€ en una nova fàbrica a Mèxic

La companyia química industrial Delta Tecnic, amb seu a Sant Celoni, obrirà una nova fàbrica a Mèxic abans d'acabar aquest any. L'empresa, participada pel fons Aurica Capital, ha destinat una inversió de 4,5 milions d'euros a aquesta nova planta, que té 3.000 metres quadrats però pot arribar als 5.000, i espera donar feina a unes 40 persones.

Delta Tecnic, que exporta a més de 60 països i té una forta presència a Amèrica, espera incrementar les seves vendes al continent, especialment als Estats Units i al Canadà, amb aquest nou centre de producció.

Segons el seu conseller delegat, que va assumir el càrrec al juliol, Eric Xirinachs, l'entrada en funcionament de la nova planta ha de permetre un creixement del 15% anual de la facturació de l'empresa durant els pròxims cinc anys. La facturació a Mèxic serà d'uns 3 milions d'euros aquest any i, amb la nova planta, s'espera que arribi als 6 milions l'any que ve.

La fàbrica s'ha situat al municipi de Querétaro, per les facilitats i ajudes de les autoritats estatals i locals i perquè hi ha un hub important de la indústria de l'automoció, que és un dels principals clients.

L'efecte del covid-19

L'empresa, que fabrica a Sant Celoni primeres matèries de plàstic, cable, tintes, pintures o cosmètica i que exporta un 80% de la seva producció, s'ha vist afectada per la pandèmia, especialment per l'aturada del sector de l'automoció durant el confinament, i aquest any preveu facturar uns 40 milions d'euros, un 10% menys que el 2019.

No obstant això, la pandèmia ha obert noves perspectives de negoci, per exemple en el cas dels electrodomèstics i l'equipament de la llar, en gran part pel teletreball, segons Xirinachs, que detecta un "canvi de comportament en el consumidor final". A més, la companyia espera impulsar el creixement els pròxims anys gràcies al cotxe elèctric, el cablejat de les renovables (eòlica i fotovoltàica), l'impuls dels cables de telecomunicacions i els plàstics d'aïllament tèrmic en l'edificació.