Demanda contra la cúpula de Google per encobrir casos d'assetjament sexual

La junta directiva d'Alphabet, la matriu de Google, ha sigut demandada per haver encobert casos de presumpte assetjament sexual per part de dos antics executius durant els últims cinc anys. Les denúncies persegueixen que el cercador canviï les seves normes de supervisió per evitar futures conductes d'aquest tipus en el lloc de treball.

A més, insta els directors d'Alphabet a indemnitzar l'empresa per haver incomplert els seus deutes i generar despeses administratives. Les acusacions es deriven principalment de les indemnitzacions per acomiadament a Andy Rubin, director de la divisió d'operativa mòbil fins al 2014, i Amit Singhal, cap de la unitat de recerca de Google fins al 2016.

Els investigadors de la companyia contra els dos directius van trobar indicis que les acusacions d'assetjament sexual eren creïbles. Tot i així, tant Rubin com Singhal van negar els delictes. El director executiu de Google, Sundar Pichai, es va disculpar el 2018 amb els empleats de la companyia per la gestió dels casos d'assetjament sexual, però ara haurà de respondre davant la justícia nord-americana.