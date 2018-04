Demetrio Carceller (Damm) i Sol Daurella (Coca-Cola), a judici per la desaparició de la planta de Cacaolat a Saragossa

Els màxims responsables de Cobega, Damm i la consultora Victory Corporate Turnaround s'hauran d'asseure al banc dels acusats per la compra de l'antiga Cacaolat-Sali. Per tant, Demetrio Carceller (Damm) i Sol Daurella (també presidenta de l'embotelladora de Coca-Cola) hauran d'anar a judici pel presumpte frau als treballadors que va acabar amb la desaparició de la planta de Saragossa. L'Audiència Provincial de Saragossa ha admès el recurs d'apel·lació dels extreballadors del centre d'Utebo i ha revocat així arxivar la querella contra els màxims responsables d'aquestes empreses, tal com recull l'agència Efe.

Aquestes tres empreses es van unir per comprar la societat el 2011 i els treballadors de l'antiga lletera van presentar una querella perquè consideraven que les compradores no van complir amb el pla industrial compromès amb la justícia al centre de treball d'Utebo, tal com informa la UGT en una nota de premsa. Ara el tribunal entén que "els fets poden ser susceptibles de constituir un delicte d'estafa processal agreujada, un delicte societari/administració deslleial i un delicte contra els drets dels treballadors".

La querella la van presentar 56 treballadors el desembre del 2014, que s'han mostrat satisfets i molt esperançats amb la decisió de l'alt tribunal. Per tercera vegada, l'Audiència Provincial de Saragossa es pronuncia, revoca la decisió jutjat núm. 8 d'instrucció de Saragossa i ordena l'obertura de judici oral.

El tribunal considera que, de manera "indiciària", des del trio empresarial i per aconseguir l'adjudicació de Cacaolat S.L. davant el jutjat mercantil "es va aparentar que es reflotaria la planta lletera d'Utebo, quan en realitat la intenció era tancar-la i mantenir la producció de Barcelona".

En el seu escrit, afegeix que "que es va elaborar una oferta d'adjudicació, meridianament clara, que no es va complir, perquè ja al seu moment se sabia que era impossible" i argumenta que "si es coneixia la situació a la planta d'Utebo, que estava inactiva, també s'havia de conèixer per endavant la nul·la possibilitat de recuperació de la planta, de manera que aquell pla d'inversions se sabria prèviament que era inviable".

Per tot això, l'alt tribunal considera que el procediment ha d'avançar i passar a la següent fase.