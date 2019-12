Denúncia contra Cabify per "saltar-se el dret laboral"

El Col·lectiu Ronda, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i l'associació Taxi Project han presentat aquest divendres una denúncia a Inspecció de Treball per reclamar, en paraules de Natxo Parra, advocat de la primera entitat, "quatre incompliments primordials en què incorren les VTC quan operen amb l'aplicació de Cabify", així com "l'empresa que la gestiona". Es refereixen, en primer lloc, al fet que la companyia obliga els conductors a treballar 60 hores setmanals, una xifra que excedeix en 20 hores la jornada laboral i, segons l'advocat, "ho emmascaren amb hores de presència" pagades a 8 euros al mes, és a dir, 0,8 cèntims cada hora extra.

La denúncia també assenyala la manca de formació pel que fa a la prevenció de riscos i una política de protecció de dades molt feble, atès que no hi ha barreres que impedeixin conèixer el telèfon mòbil personal tant del conductor com de l'usuari, per exemple. Finalment, les tres entitats posen de manifest que el que fan aquestes empreses és una activitat de transport, i que Cabify o Uber no estan registrades com a tal.

"Nosaltres fa mesos que treballem amb informàtics, hem aplicat enginyeria inversa a Uber i Cabify i hem demostrat que en el tractament que fan de les dades hi ha indicis de delicte", ha afegit tot just abans d'entregar la denúncia Tito Álvarez, portaveu de la plataforma Taxi Project i conegut activista en favor dels drets dels taxistes. "Tot aquest entramat patològic d'empreses se salta tot el dret laboral", ha sentenciat. En aquest cas, els exemples són que Cabify cobra més a l'usuari si a aquest li queda poca bateria al mòbil o si té un smartphone d'última generació. "El consumidor ha de saber quins paràmetres s'estableixen", ha reivindicat. Álvarez ha explicat que l'informe que així ho prova ja està en mans de la UDEF, que, segons ha dit, ja ho està investigant.

Ofensiva coordinada a tot l'Estat

Aquesta, diu, és una nova via que estan explorant per exposar que el model de negoci d'aquestes empreses es basa en "eludir la llei" i que això "no és tecnologia, és esclavitud". De fet, el sindicat impulsor de la denúncia és l’IAC, que, segons ha compartit aquest divendres, respon a demandes de diversos conductors de Cabify que s'han posat en contacte amb ells. "Aquesta denúncia s'ha coordinat a nivell estatal amb altres Intersindicals perquè és un problema estatal", ha exposat Núria Soto, portaveu del sindicat i, també, de Riders x Derechos. Ara, en cosa de dos o tres mesos, s'hauria de saber si Inspecció de Treball tira endavant la denúncia. Si ho fes, el primer pas seria comunicar formalment a Cabify el seguit de coses que ha de canviar per evitar represàlies més severes.