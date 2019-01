Desconvocada la vaga de Ryanair després de l'acord entre els tripulants i la companyia

Els sindicats dels tripulants de cabina de Ryanair SITCPLA i USO han desconvocat aquest dimecres a la matinada la vaga prevista per al 10 i 13 de gener després d'arribar a un acord amb la direcció de l'aerolínia que ara haurà de ser ratificat per les respectives assemblees. L'acord ha arribat després d'hores de negociacions, que han acabat poc després d'un quart de cinc de la matinada, i segons el qual els treballadors estaran sota el marc jurídic i laboral espanyol. A més, la companyia es compromet a iniciar la negociació del primer conveni col·lectiu de forma immediata. Aquest darrer punt, destaquen els indicats en un comunicat, era "impensable" fa uns mesos. D'aquesta manera, les dues parts posen fi a un any i mig de disputes i convocatòries de vaga.