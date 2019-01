Desunió patronal per les rebaixes

“Les rebaixes d’hivern s’han desvirtuat”. És una afirmació que comparteixen les patronals Cecot, Barcelona Oberta i la Fundació Barcelona Comerç. Els motius d’aquesta pèrdua de pes també són compartits: la desregularització de les rebaixes impulsada pel govern de Mariano Rajoy, que permet que cada comerciant decideixi quan vol fer promocions; la irrupció del Black Friday, i el creixement de vendes per internet, en què hi ha un degoteig d’ofertes durant tot l’any.

On no es posen d’acord cap de les tres patronals, amb tot, és en la fórmula que s’hauria d’aplicar per aconseguir que el 7 de gener es tornin a repetir -si això és possible- les cues de gent de fa una dècada esperant que els comerços aixequin la persiana.

Cristina Escudé, presidenta de Cecot Comerç, reconeix obertament que no saben quina és la solució. “De la mateixa manera que tenim un Black Friday molt ben posicionat, el comerç tenia dues dates clau d’increment del consum, la del 7 de gener i la de l’1 de juliol, que actualment hem perdut”, reflexiona la portaveu de la patronal.

Per a Escudé, el sector ha d’explorar de quina manera pot aconseguir promocionar o establir dates assenyalades perquè el consum revifi. La portaveu de la patronal, amb tot, té clar que la solució no passa per tornar a regularitzar les rebaixes. “És impossible tornar a la normativa d’abans, tal com actualment està funcionant el sector, en què internet no té periodicitat i el gènere es va renovant constantment...”, concreta. També afegeix que no té sentit que les rebaixes durin gairebé dos mesos. “Són massa llargues. La majoria de vendes es concentren els primers quinze dies”, puntualitza.

La patronal Barcelona Oberta coincideix amb la Cecot en la idea que no s’han de tornar a regularitzar les rebaixes. “Hi ha un canvi de tendència al mercat i el que hem de fer és adaptar-nos-hi i posar-hi imaginació. Tenim promocions online tot l’any, tenim outlets, el mercat està absolutament liberalitzat i és absurd entrar en una fase de restricció”, explica el seu president, Gabriel Jené.

Per a Barcelona Oberta la solució passa perquè hi hagi una campanya de sensibilització prou potent (tal com es fa amb el Black Friday) perquè el consumidor tingui clar que l’inici de les rebaixes d’hivern és el 7 de gener i les d’estiu l’1 de juliol. “Qui ha de promocionar aquestes dates ha de ser l’administració”, sosté Jené.

En canvi, la Fundació Barcelona Comerç sí que és partidària de recuperar la regularització de les rebaixes. “Hem sigut incapaços de defensar el que és molt nostre i, en canvi, ens hem apuntat al que ve de fora, com ara el Black Friday. La conseqüència és que les veritables rebaixes no funcionen com haurien de funcionar ni tenen l’impacte que haurien de tenir”, lamenta el seu president, Salva Vendrell. “Per tant, cal tornar a la regulació”, insisteix.

Les tres patronals deixen clar que, tot i així, els primers dies de rebaixes hi ha un volum de vendes important. De fet, el sector preveu un augment d’entre el 2% i el 5% respecte a la campanya de l’any anterior, sempre que es mantinguin les baixes temperatures.

També han augmentat un 2,6% les vendes dels establiments adherits a l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar del Retail, Comertia, al desembre. “Es van començar a reactivar l’última setmana de desembre, coincidint amb el cobrament de la paga doble”, concreta el president de Comertia, Germán Cid, que també ha deixat clar que amb el context actual “les rebaixes no tornaran a ser com abans”.