Deu emprenedors impulsen un ‘hub’ educatiu a Barcelona

Després de 20 anys de dedicar-se a la recerca, finançament i creixement d’altres projectes innovadors, Christopher Pommerening, un dels socis fundadors del fons Active Venture Partners, ha decidit impulsar el seu propi projecte. Va ser el fet de tenir dos fills el que li va donar la idea. En un món cada vegada més tecnològic, l’educació dels seus fills no la veia prou encaminada en aquesta direcció, i per això va decidir impulsar ell mateix la reforma educativa necessària. Pommerening ha fundat Our Dream School, un projecte empresarial per al qual ha reunit l’interès i la col·laboració econòmica de fins a 10 emprenedors internacionals i que pretén convertir en un hub educatiu des del carrer Enric Granados de Barcelona.

Our Dream School fa prop d’un any que té un equip d’una desena de persones que treballen des de l’espai de més de 1.200 m 2 que ocupen a l’Eixample de la capital catalana. Pommerening descriu el seu projecte com un laboratori d’innovació de l’aprenentatge que busca trobar el millor sistema educatiu, amb el nom de Barcelona Learning Innovation Center (BLIC). El projecte arrenca aquest abril, amb el primer grup de joves que, juntament amb 15 experts en innovació educativa d’arreu del món, desenvoluparan i verificaran si el model ideat després dels primers anys de treball funciona o de quina manera s’ha de millorar. L’objectiu a mitjà termini és desenvolupar una plataforma tecnològica educativa per distribuir a les escoles.

I com es finança aquest projecte? Fins al 2017 Pommerening -inversor d’Active Parners- va anar tirant dels seus propis recursos. L’any passat va ser quan va permetre l’entrada d’aquest grup d’emprenedors d’arreu del món. Per anar-lo fent créixer, l’objectiu és captar uns 10 milions d’euros de diferents famílies inversores i emprenedors tecnològics en els pròxims dos anys, diu Pommerening.

Qui hi ha darrere d’aquest projecte? Pommerening ha llançat Our Dream School amb el suport (també econòmic) d’emprenedors com Albert Armengol, fundador de Doctoralia; Verne Harnish, fundador d’Entrepreneurs Organization; Johann Völkers, fundador de MyTaxi; o Verena Pausder, consellera delegada d’Haba Digital. La llista s’estén fins a 10 emprenedors de països com els Estats Units, Alemanya, Eslovàquia, Croàcia i Austràlia.

Assessors com Ferran Adrià

Pommerening explica a l’ARA que la fortalesa d’aquest projecte és que reuneix els “principals experts” en educació, aprenentatge i innovació d’arreu del món. Després d’aplegar un equip que va analitzar 50 escoles a escala internacional de les 100 més innovadores, Pommerening va aconseguir involucrar 15 experts o mentors, que anomena “ thought leaders ”, en el desenvolupament d’aquest programa educatiu i en tota la seva posada en pràctica posterior. Entre els 15 experts hi ha el cuiner Ferran Adrià; l’australià i fundador del Centre per a la Innovació en l’Aprenentatge, Stephen Harris; l’educador i psicòleg alemany Otto Herz, i Alfredo Hernando, creador del projecte Escola21.

El programa que començaran 15 joves d’entre 16 i 22 anys aquest mes d’abril establirà un programa personal d’aprenentatge per a cada alumne i treballaran aspectes com el disseny de producte, emprenedoria o formació d’equips per acabar els tres mesos desenvolupant el seu propi projecte. S’hi involucraran fins a 50 professionals que aniran passant físicament pel BLIC i altres espais.