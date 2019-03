Deutsche Bank i Commerzbank negocien la seva fusió

Després de mesos de rumors, finalment el consell d'administració del banc alemany Deutsche Bank ha confirmat que l'entitat ha iniciat les negociacions per fusionar-se amb el seu gran rival, Commerzbank.

En concret, la companyia ha informat en un comunicat que ha enviat als accionistes que està "revisant les seves opcions estratègiques" de consolidació en el sector bancari alemany i europeu i que per això se centraran en millorar "el perfil de creixement" i en la "rendibilitat".

Tot i així, Deutsche Bank ha alertat que, de moment, només ha iniciat les negociacions, de manera que "no hi ha la certesa que hi hagi d'haver alguna transacció".

"Hem de valorar les oportunitats a mesura que emergeixen", ha comunicat el conseller delegat de Deutsche Bank, Christian Sewing, als empleats del banc. "La consolidació en el sector bancari alemany i europeu és important per a nosaltres, de manera que hem de valorar com volem prendre'n part", ha afegit.

Els sindicats, en contra

La setmana passada, quan van tornar a agafar força les especulacions de la fusió dels dos bancs, els sindicats amb representació a les dues companyies van criticar la possible transacció, que se saldaria amb acomiadats de manera irremeiable.

Al mes de febrer, el fons Cerberus, propietari d'un 3% de Deutsche Bank i un 5% de Commerzbank, va donar suport a la fusió entre les dues entitats, malgrat que fa uns mesos s'hi oposava.

Entre les raons que va donar davant d'aquest canvi d'opinió hi havia l'evolució de la cotització de les accions dels dos bancs, així com la perspectiva que la fusió permetria abordar en millors condicions els ràpids canvis tecnològics en el sector bancari.