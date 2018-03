Dia 4: Combatre el Parkinson i l’autisme fent ‘air guitar’

CADA ANY, QUAN s’acaba el MWC, trobo que he perdut algun quilet gràcies a la combinació infal·lible de menjar poc per manca de temps i fer molts quilòmetres amunt i avall pels passadissos de la Fira. Aquest any he descobert que hauria pogut aconseguir el mateix sense aixecar-me del sofà de casa. Si més no, és el que promet Modius, una diadema amb dos elèctrodes que s’enganxen darrere de les orelles per estimular el nervi vestibular i activar l’hipotàlem, la part del cervell que regula el metabolisme i l’acumulació de greix al cos. Els seus creadors asseguren que, si portes el dispositiu posat durant una hora cada dia mentre estàs assegut o estirat, al cap de tres mesos hauràs perdut entre tres i vuit quilos sense fer dieta ni exercici. Llàstima que tot plegat costi 499 euros.

SI SOU DELS que preferiu suar per mantenir-vos en forma, la corda de saltar connectada Tangram Smart Rope (70 €) no només us indicarà a la seva aplicació mòbil quants salts heu fet, sinó que podreu anar veient el compte en temps real en forma de xifres lluminoses que semblen flotar en l’aire que teniu al davant, formades de manera enginyosa pels 23 diodes que la secció central porta incrustats. Si us canseu de veure números, podeu substituir-los per dibuixets o missatges d’ànim.

INFINITAMENT MÉS GREUS que la meva batalla contra el sobrepès són malalties com l’esclerosi múltiple, el Parkinson, l’autisme, l’ELA o l’envelliment. Al 4YFN hem vist l’A-muse, un dispositiu d’origen israelià que aprofita la música per motivar els afectats per aquestes i altres malalties en les teràpies de rehabilitació, i alhora recull dades útils per als metges que les tracten. Aquesta estació de música té sensors que capten els moviments, les expressions facials, el ritme cardíac, la temperatura i la pressió arterial del pacient mentre fa música amb gestos, per exemple tocant amb els dits una guitarra virtual a l’estil air guitar.

DUES EMPRESES catalanes han proposat al MWC interessants variacions de dos mitjans de diagnòstic molt habituals. Amb SkinTemp podreu saber en pocs segons si la vostra criatura té febre acostant el mòbil al sensor que li haureu enganxat a la pell amb un apòsit d’un sol ús. Vendran un lot amb el sensor i 10 apòsits per 19 euros i un altre de 10 apòsits més per quatre euros, deixant clar que el negoci no el fan amb el sensor. En canvi, iCardio és un petit aparell en forma de X que fa electrocardiogrames posant-lo sense cap gel a les zones del pit que va indicant la mateixa aplicació, que registra els impulsos cardioelèctrics i permet enviar les dades al cardiòleg que les ha d’interpretar. El preu de 1.200 € el situa fora de l’abast dels usuaris particulars, però les mútues poden estar-hi interessades.