Dia 1: la irrupció dels escèptics amb el 5G

MOLT PARLAR DEL paseíllo de Felip VI, però la tradició del sector diu que els Mobile World Congress els inaugura el conseller delegat d’Ericsson amb la primera roda de premsa del matí del dilluns. E missatge de Borje Ekholm va ser clar: el líder mundial en equipaments de xarxa proposa “reforçar la 4G perquè ofereixi les prestacions de la 5G”. Es tracta de calmar les operadores, esverades pel dineral que s’haurien de gastar per renovar totalment les seves infraestructures sense veure encara un model de negoci clar. Potser els aniria bé passar per l’estand de Vodafone: allà, el Telecom Infra Project presenta una estació base de telefonia mòbil feta amb components genèrics i programari lliure que costa 20 vegades menys que les que ofereixen la citada Ericsson i els seus rivals Huawei i Nokia. L’aparell s’inscriu en la iniciativa OpenCellular de Facebook, que aspira a rebaixar el cost de connectar milions de persones a l’Àfrica i l’Índia, ni que sigui per tenir encara més víctimes a qui mostrar anuncis

GAIREBÉ A LA mateixa hora, Sony Mobile presentava el seu nou smartphone Xperia XZ2, que vibra igual que el comandament d’una Playstation per reforçar l’efecte dels vídeos que hi mires i grava a càmera tan superlenta com la del Samsung Galaxy S9, però en aquest cas ho fa amb resolució 4K. Sony també s’incorpora a la llista de marques que, per fi, adopten la recàrrega sense fils de la bateria.

AQUEST ANY HE retirat el meu habitual boicot a l’estand de la xinesa ZTE perquè ja no fan servir noies florero. Gràcies a això he vist el seu Axon M, un curiós telèfon de gamma alta amb dues pantalles que en componen una de sola quan l’obres per la meitat com si fos un llibre. Com que no hi ha cara del darrere, només porta una càmera, la frontal, però és de 20 megapíxels, i quan fas fotos la segona pantalla fa de visor. Nubia, la segona marca de ZTE, té un dels dos únics mòbils del MWC que ja són compatibles amb el nou sistema QuickCharge 4+ de Qualcomm, que permet carregar el 50% de la bateria en només 15 minuts.

EN UNA DE les cròniques del MWC anterior vaig apuntar que les sigles IoT ( internet of things, internet de les coses) també valdrien per a internet of trucks, o dels camions. En aquesta edició també hi ha vehicles pesants, i fins i tot una excavadora Caterpillar a l’estand d’AT&T. Però la millor aplicació de les sigles IoT correspon a Swartea, que exposa una màquina dispensadora d’infusions connectada on pots configurar la quantitat i la temperatura de l’aigua: diuen que ha arribat la internet of tea.