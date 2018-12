DIA signa el refinançament del deute

La cadena de supermercats DIA ha subscrit una sèrie d'acords amb les seves entitats creditores per refinançar el deute bancari, de manera que tindrà accés a finançament addicional per import de 896 milions d'euros, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

DIA disposarà de finançament a curt termini per import de 215 milions d'euros i podrà accedir a uns altres 681 milions a través d'instruments de finançament del capital circulant, segons la comunicació enviada a la CNMV. La cadena de supermercats ha signat un conjunt d'acords, entre els quals un contracte de finançament, un cop obtingudes totes les aprovacions pendents, cosa amb la qual culmina les negociacions anunciades divendres passat.

El contracte de finançament venç el 31 de maig del 2019, excepte per a alguns trams de menor quantia, amb venciment fixat per al 2020 i el 2021. A més, l'empresa ha subscrit un acord d'implementació –que estableix les condicions per accedir al finançament addicional– i un acord entre creditors que regula les relacions entre les entitats creditores, DIA i algunes de les seves filials. També ha signat acords bilaterals amb algunes entitats creditores sobre diferents instruments de crèdit i diversos compromisos sobre garanties reals.

Desinversió a Clarel i Max

DIA es compromet a continuar els processos de desinversió dels seus negocis Clarel i Max, i a atorgar en dates pròximes garanties hipotecàries sobre certs actius mobiliaris i immobiliaris. Segons els acords subscrits, serà motiu de venciment anticipat l'eventual incompliment, per part de la companyia, del seu compromís d'emprendre, durant el primer trimestre del 2019, una ampliació de capital amb dret de subscripció preferent per augmentar els seus fons propis, almenys, en 600 milions.

D'altra banda, l'exconseller delegat de DIA Antonio Coto ha notificat la seva dimissió com a conseller de la societat. Divendres passat, DIA va anunciar el cessament de Coto, que portava només quatre mesos en el càrrec, i la seva substitució per Borja de la Cierva. Està pendent la formalització del nomenament com a conseller de Jaime García-Legaz, que va ser president d'Aena i secretari d'estat de Comerç.