Díaz Ferrán abandona la presó cinc anys després

L'expresident de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha abandonat definitivament la presó. El representant de la patronal va abandonar aquest divendres, segons va avançar 'El Mundo', el centre penitenciari de Soto del Real.

L'empresari va ser condemnat a cinc anys i mig de presó per alçament de béns i blanqueig de capitals després de la fallida del grup turístic Marsans, a més de diversos delictes fiscals en la compra d'Aerolíneas Argentinas. Com que no va poder pagar la multa, la condemna a Díaz Ferrán va augmentar en 17 mesos, quedant en vuit anys i quatre mesos.

El jutge va autoritzar la sortida de la presó de l'expresident de la patronal espanyola a causa del seu bon comportament a la presó, on ha estudiat Econòmiques.