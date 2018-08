Didi, l'equivalent a Uber a la Xina, cancel·la el seu servei després de l'assassinat d'una passatgera

La multinacional de transports xinesa Didi Chuxing, l'equivalent a Uber a la Xina, ha anunciat avui que suspendrà temporalment el seu servei de cotxe compartit després que un conductor hagi violat i assassinat una passatgera. Els fets han passat a la ciutat de Wenzhou, a l'est del país, i la víctima tenia 20 anys.

Segons ha informat l'agència de notícies Xinhua, el conductor no tenia antecedents penals, però operava amb una matrícula falsa quan va cometre el crim. A banda, la mateixa empresa ha admès que diversos clients ja havien emès queixes contra l'individu. Aquest és el segon assassinat que es produeix al país sota les mateixes circumstàncies durant els últims tres mesos. El passat mes de maig, una clienta de 21 anys va morir a mans d'un conductor a Zhengzhou (al centre del país).

A través d'un comunicat, Didi ha demanat disculpes i ha anunciat que ha acomiadat el president i el vicepresident de la companyia. També ha afegit que assumirà la seva responsabilitat davant els problemes de seguretat. Malgrat tot, encara no ha concretat quant de temps s'allargarà la suspensió del servei ni quines mesures adoptarà per garantir la seguretat dels usuaris.

Didi Chuxing és l'empresa líder en lloguer de vehicles a través del mòbil. A més a més, ofereix la possibilitat de reservar taxis convencionals, un servei que va aconseguir acabar amb les protestes dels taxistes xinesos davant la proliferació de negocis del mateix tipus.

La companyia, valorada en 56.000 milions de dòlars (48.170 milions d'euros) a finals del 2017, té Uber com un dels seus principals accionistes. El 2016 la firma nord-americana va arribar a un acord amb Didi per adquirir el 18% del capital de l'empresa. A banda, empreses com Apple hi han invertit grans sumes de diners. La tecnològica li va injectar fa dos anys fins a 1.000 milions de dòlars (860 milions d'euros) per "entendre millor el mercat xinès", tal com va assenyalar Tim Cook, conseller delegat d'Apple.