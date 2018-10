Dimas Gimeno crea una empresa de comerç per competir amb El Corte Inglés

L'expresident d'El Corte Inglés Dimas Gimeno ha constituït una empresa de comerç, segons consta al 'Butlletí Oficial del Registre Mercantil' (Borme). Aquesta societat va començar les seves operacions el 7 de setembre passat, menys de dues setmanes després que fos cessat com a conseller del grup de distribució. L'empresa es diu Dnext Retail i neix amb un capital de 100.000 euros i Gimeno com a únic soci i administrador.

Com a objecte social, aquesta societat es dedicarà a "la realització de les activitats pròpies del comerç, abraçant la comercialització a l'engròs i al detall de tota classe de productes en la seva més àmplia varietat: mobiliari, articles de regal i decoració, objectes de confecció, alimentació, drogueria, perfumeria, joieria i educació".

El 25 d'agost passat, Gimeno va renunciar al seu lloc al consell d'El Corte Inglés després d'arribar a un acord econòmic amb el grup per liquidar el seu contracte, que, entre altres qüestions, inclou una indemnització per evitar que treballés per a companyies competidores de la cadena de galeries. Segons fonts pròximes al directiu citades per Efe, això no impedeix que Gimeno pugui constituir la seva pròpia empresa dedicada al comerç.

Abans de sortir del consell d'administració d'El Corte Inglés, Gimeno va ser destituït com a president del grup de distribució per la decisió de la majoria del capital. L'exdirectiu de la companyia i el seu pare són encara propietaris del 7% de l'empresa.