Dimiteix el director executiu de TikTok pel veto de Trump

El director executiu de la xarxa social xinesa TikTok, Kevin Mayer, va dimitir aquest dijous pocs dies després que el president dels Estats Units, Donald Trump, amenacés amb prohibir aquesta aplicació, segons va avançar el Financial Times. Mayer, que va ser alt executiu de Disney, només ha estat uns mesos al capdavant de TikTok, una xarxa social per compartir vídeos en auge els últims anys. En aquest temps, la companyia ha rebut una ordre per ser absorbida per una empresa nord-americana en 90 dies o enfrontar-se a la seva prohibició en territori dels EUA atès que Trump la considera una amenaça per a la seguretat nacional. L’aplicació, propietat de la xinesa ByteDance, va avisar aquesta setmana que respondrà a aquesta actitud amb una demanda judicial.

Abans d’assumir el càrrec de director executiu de TikTok al juny, Mayer era el responsable dels serveis de streaming de Disney. En un comunicat, el fundador i conseller delegat de ByteDance, Zhang Yiming, va assegurar que la companyia “s’està movent ràpidament” per resoldre els problemes que té als EUA i a l’Índia. El país asiàtic va decidir prohibir l’aplicació al juny després de xocar amb el govern xinès per l’ús de les dades dels usuaris. Yiming va recordar que Mayer s’havia unit al projecte en un moment especialment complicat i va defensar que les circumstàncies actuals havien dificultat la gestió de l’empresa per al directiu. Però, segons fonts citades per l’agència Reuters, la seva marxa està vinculada a la possible venda de l’aplicació per evitar l’enfrontament amb el govern de Trump.

Walmart entra en la cursa

Empreses nord-americanes com Microsoft i Oracle ja han anunciat que estarien interessades en adquirir les operacions de TikTok als EUA. I precisament ahir va ser un altre gegant corporatiu d’aquest país el que va sumar-se als pretendents de TikTok: la cadena de supermercats Walmart considera que l’aplicació pot ser una bona palanca per fer créixer la seva posició en el comerç electrònic i la publicitat online, i també vol formar part de la cursa per comprar-la. De fet, no descarta fer-ho a través d’una aliança amb Microsoft i considera que aquesta solució calmaria les tensions amb els reguladors de l’administració Trump.