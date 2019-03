Dividend històric d’Abertis: 10.000 M€ per als socis

A la italiana Atlantia i a la constructora ACS -presidida per Florentino Pérez- i la seva filial alemanya Hochtief, la compra d’Abertis en una oferta pública d’adquisició (OPA) de 16.500 milions no els augmentarà l’endeutament. La companyia d’autopistes ha anunciat que repartirà un dividend extraordinari de quasi 10.000 milions als seus accionistes, segons va avançar ahir el diari Expansión. L’operació és important per a la família Benetton i Florentino Pérez, ja que l’endeutament a què van recórrer per comprar l’empresa d’autopistes se’l trauran de sobre i el passaran a la mateixa Abertis.

Per articular la compra d’Abertis, Atlantia, ACS i Hochtief van constituir una societat, Abertis Holdco, que té la pràctica totalitat (98,7%) d’Abertis Infraestructuras. Aquesta societat rebrà els dividends d’Abertis i, així, els socis podran recuperar el deute que tenen per la compra i traspassar-lo a l’empresa d’autopistes.

Però a més d’aquest dividend extraordinari històric de 9.963 milions d’euros, l’empresa d’autopistes també ha anunciat un dividend ordinari, que per al període del 2018 al 2020 serà de 2.675 milions d’euros, a raó de 875 milions d’euros anuals. El dividend extraordinari és suficient per amortitzar el macrocrèdit sindicat de 9.823,9 milions que van utilitzar Atlantia, ACS i Hochtief per finançar part de l’opa. Per fer-se’n una idea, aquest dividend és pràcticament la meitat de tots els dividends repartits per les cotitzades espanyoles l’any passat.

Emissió de bons

La contrapartida serà el creixement de l’endeutament de la mateixa Abertis. L’empresa d’autopistes començarà dilluns una ronda de reunions amb inversors per intentar col·locar l’emissió de bons més elevada de la història de la companyia: 3.000 milions d’euros.

Així doncs, Abertis retribuirà molt bé als seus accionistes, però mitjançant un traspàs de deute dels accionistes a l’empresa d’autopistes. L’endeutament de la companyia d’autopistes passarà de 15.000 a 25.000 milions d’euros. “En lloc de realitzar el pagament en efectiu, Abertis assumirà les obligacions d’Abertis Holdco i es convertirà en el nou deutor d’un principal de 9.975 milions”, indica la companyia en el seu nou programa de renda fixa registrat a la borsa de Dublín.

Un augment del deute que, a més, coincidirà en el temps amb la fi d’algunes de les concessions més antigues i rendibles, com l’AP-7 en el seu tram sud de Tarragona a Alacant i l’AP-4 de Sevilla a Cadis -que acaben aquest any-, i l’AP-7 nord de la Jonquera a Tarragona i l’AP-2 del Vendrell a Saragossa -que acaben el 2021.