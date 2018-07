Draghi demana un front comú europeu contra el proteccionisme

En un moment en què els temors davant d’una possible guerra comercial entre els Estats Units i la Unió Europea són més reals que mai, el president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, va deixar-ho clar: el proteccionisme és una de les amenaces a què s’enfronta l’economia mundial i, per això, cal que la UE es mantingui unida per fer-hi front i liderar el lliure comerç.

“Una UE forta i unida pot ajudar a recollir tots els beneficis de l’obertura econòmica mentre protegeix els seus ciutadans d’una globalització descontrolada”, va assegurar ahir Draghi en una compareixença al Parlament Europeu. Fins ara, la Unió Europea ha intentat ocupar un lloc de lideratge a favor del lliure comerç després que els Estats Units hagin fet el canvi a la inversa: més proteccionisme i amenaces d’augmentar els aranzels sota la premissa que es tracta de “seguretat nacional”. “La UE pot donar suport al multilateralisme i al comerç global, que han sigut les bases de la prosperitat econòmica en les últimes set dècades”, va dir Draghi.

De fet, la UE ha trepitjat l’accelerador davant del replegament de l’administració Trump: recentment ha tancat acords amb el Japó i Mèxic -justament quan Washington vol replantejar el NAFTA, el pacte entre Mèxic, el Canadà i els Estats Units-, continua negociant amb els països del Mercosur i acaba de llançar nous pactes amb Austràlia i Nova Zelanda.

Però les tensions de què avisa Draghi són ja ben visibles: el president del Estats Units ha començat a tenir conflictes amb la Xina, i ha aplicat aranzels del 25% que ja han tingut una resposta del gegant asiàtic. Amb la Unió Europea, Trump ha introduït el gravamen a l’alumini i l’acer i està investigant si també pot aplicar-ne al sector de l’automòbil. De moment, Brussel·les ha assegurat que l’impacte d’aquesta mesura pot ser de 250.000 milions d’euros.