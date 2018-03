Draghi alerta contra el proteccionisme perquè diu que pot frenar el creixement

El president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, ha advertit aquest dijous que l'augment del proteccionisme és un risc a la baixa per al creixement econòmic de la zona de l'euro. Draghi ha fet aquestes declaracions després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi adoptat mesures proteccionistes, com apujar els aranzels a l'acer i alumini que els Estats Units importen de països com la Xina, Alemanya, el Canadà o Mèxic.

Per a Draghi, els riscos a la baixa per al creixement econòmic "continuen relacionats principalment amb factors globals", i en aquest sentit ha fet referència a "l'augment del proteccionisme i els canvis en els mercats de divises i altres mercats financers".

El BCE ha decidit el tipus d'interès al qual presta als bancs a una setmana al 0%, i segueix disposat a comprar deute després de setembre en cas necessari. El banc central ha informat, després de la reunió del seu consell de govern, que seguirà cobrant als bancs un 0,4% per l'excés de les seves reserves a un dia (facilitat marginal de dipòsit) i que els prestarà a un dia al 0,25% (facilitat marginal de crèdit).

Però l'entitat ha eliminat del seu comunicat sobre política monetària la referència al fet que, si la situació econòmica empitjora, "està disposada a incrementar el programa de compra d'actius en termes de volum i/o durada", cosa que és un senyal de reducció gradual dels estímuls monetaris.

El consell de govern havia debatut eliminar aquest compromís en la seva última reunió del gener, però llavors va considerar que aquesta decisió era "prematura" i no estava "justificada".

El BCE manté l'orientació sobre els tipus d'interès en dir que espera que "es mantinguin en els nivells actuals durant un període prolongat que superarà amb escreix l'horitzó de les seves compres de deute".

També segueix disposat a comprar deute fins al setembre o fins a una data posterior si fos necessari i, en qualsevol cas, fins que la inflació pugi de manera sostinguda i s'acosti al seu objectiu, que és una taxa una mica per sota del 2%.

L'entitat compra des de començaments de gener deute públic i privat per valor de 30.000 milions d'euros mensuals i ho farà, almenys, fins a finals de setembre.

A més, el BCE ha revisat un punt a l'alça la seva previsió de creixement per a l'eurozona el 2018, fins al 2,4%, i ha rebaixat un altre punt a la baixa el seu pronòstic d'inflació per a 2019, que ha situat en el 1,4% , segons ha anunciat Mario Draghi.



Draghi ha assenyalat que romanen inalterades les previsions de creixement del banc de l' 1,9% per al 2019 i de l' 1,7% per al 2020 .



Així mateix , els pronòstics d'inflació per a l'àrea es mantenen en l' 1,4% per a aquest any i en l' 1,7% per al 2020, tal com figurava en les últimes previsions del BCE del desembre.