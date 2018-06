ERC proposa deixar de pagar partides com la jubilació parcial amb la Seguretat Social per alleugerir-ne el dèficit

La Seguretat Social va tancar l’any 2017 amb el dèficit més alt de la seva història: fins a 18.800 milions d’euros. Així ho va confirmar a principis d’any la llavors ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez. Aquesta xifra va suposar un augment de més de 250 milions d’euros respecte a l’any anterior i representa l’1,6% del PIB.

Davant aquesta situació i tal com ha pogut saber l’ARA, ERC proposarà deixar de pagar una sèrie de partides amb el fons de la Seguretat Social per reduir-ne el dèficit. Ho farà aquest matí en la reunió del Pacte de Toledo que tindrà lloc al Congrés de Diputats. La solució passaria per finançar conceptes com la jubilació parcial o les prestacions per maternitat i paternitat amb impostos directes, és a dir, a través d’Hisenda (i conseqüentment a través dels pressupostos generals de l’Estat). Segons els càlculs del partit, la proposta podria estalviar, en total, fins a 23.731 milions d’euros.

La trampa del crèdit

Segons Jordi Salvador, diputat per ERC al Congrés i portaveu del partit de les comissions de Treball i Seguretat Social i del Pacte de Toledo, "el govern central incompleix l’obligació de suplir amb aportacions de l’Estat les carències de les cotitzacions actuals". "En comptes d’aportacions, demanen crèdits que endeuten falsament la Seguretat Social", defensa Salvador.

ERC critica la trampa que han fet els governs del PP i també el PSOE quan han concedit crèdits del Tresor a la Seguretat Social per pagar les extres dels pensionistes. Els republicans sostenen que, en no fer-ho via aportacions, el que es provoca és un traspàs del dèficit de l'Estat a la Seguretat Social que amaga les deficiències del sistema fiscal espanyol. Per això demana que es facin aportacions de fons i no amb préstecs.

De fet, divendres passat el govern espanyol va demanar un altre crèdit de 7.500 milions d’euros a la Seguretat Social per pagar l’extra dels pensionistes. A més, Salvador també critica les polítiques del govern central i la poca despesa social a Espanya. Tal com exposa el mateix Salvador, l’Estat destina el 23,7% del PIB a polítiques socials, quasi cinc punts menys que la mitjana europea.

Des d’ERC també assenyalen les dues últimes reformes laborals (la primera va entrar en funcionament l’any 2010, proposada pel PSOE, i la segona l’any 2013, encapçalada pel PP). Segons Salvador, s’ha de retornar "el paper usurpat als sindicats" pel fa que a la negociació col·lectiva. Per al diputat, "la negociació col·lectiva és una de les millors eines en les polítiques retributives".

Tal com indicava el programa d’estabilitat pressupostària 2017-2020, presentat l’any passat per l’executiu de Mariano Rajoy, es preveia que la Seguretat Social seria l’única administració que no tindria unes balances equilibrades abans que acabés la dècada.