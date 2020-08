L’ERO a Acciona fa perillar el reinici de la producció de Nissan

Nissan va aconseguir tancar en temps de descompte un acord amb la plantilla afectada pel tancament de les tres plantes que la multinacional japonesa té a Catalunya, que finalment es farà efectiu el desembre del 2021. Però a l’automobilística li ha sorgit un nou conflicte que, segons va reconèixer aquest dilluns la mateixa companyia, posa en perill el seu pla de reiniciar la producció de les fàbriques el 24 d’agost, després de mesos de vaga indefinida que va acabar amb la signatura de l’acord. El seu nou conflicte es diu Acciona, la principal subcontractada de l’automobilística, que ja ha anunciat que farà el seu propi expedient de regulació d’ocupació (ERO), que afectarà 500 treballadors.

Segons va informar Nissan, Acciona va comunicar-los el 6 d’agost que trencava l’actual contracte de serveis de logística, que inicialment s’acabava el març del 2021. Aquest acte “unilateral i injustificat”, segons Nissan, posa l’empresa en una “situació difícil” a l’hora de reactivar la producció com estava previst, d’aquí menys d’una setmana. Nissan, però, assegura que està compromesa a buscar “la millor solució possible” per als seus proveïdors i proposa que participin a la taula de reindustrialització de la companyia.

Falta d’informació

Acciona va respondre a l’automobilística acusant-la de no haver-los proporcionat cap solució davant el futur tancament. Aquesta “falta de resposta i indefinició”, segons va explicar un portaveu de l’empresa, porta els proveïdors de Nissan a una situació “insostenible”, amb tots els seus recursos paralitzats des del març, cosa que fa “inviable” mantenir l’activitat “en les condicions que pretén Nissan”. “L’automobilística no ha ofert als seus proveïdors informació sobre les seves perspectives i plans d’activitat”, afirma el portaveu. Acciona, però, es mostra “oberta” a “qualsevol opció de continuïtat” que “no perjudiqui la companyia ni els drets dels treballadors”.

Aquest nou conflicte arriba dies després que 300 empleats de subcontractes presentessin una demanda col·lectiva contra Nissan per cessió il·legal. Entenen que, per abaratir costos, l’automobilística subcontractava serveis que eren essencials per a la producció i que hauria hagut d’assumir personal de l’empresa.