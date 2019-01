ERO al grup AXA, que s’aprima a Catalunya

El grup AXA està immers en un ERO a escala estatal que s’acabarà el 31 de desembre i que també afecta la seu que té la multinacional a Catalunya, a Cornellà de Llobregat, segons ha pogut saber l’ARA. Portaveus oficials de l’empresa asseguren que l’expedient, que van començar el 2018 i el que anomenen “canvi de model organitzatiu”, és “obert” i, per tant, no saben quants treballadors s’hi acabaran adherint.

Els mateixos portaveus expliquen que són els empleats els que decideixen si acollir-s’hi per la via de la prejubilació o bé per baixa voluntària, que preveu una indemnització de 45 dies per any treballat més un plus per antiguitat. A alguns dels treballadors també se’ls ofereix anar a treballar a la seu de Madrid o apuntar-se en una llista per recol·locar-se en altres empreses. Ara bé, la llei diu que en el cas de les empreses de més de 300 treballadors -com és el cas d’AXA- per poder presentar un ERO les mesures han d’afectar com a mínim un 10% de la plantilla.

220 llocs de treball en dos anys

Aquest expedient de regulació aprimarà encara més la seu de Catalunya, que, segons fonts properes a l’empresa, durant els últims tres anys ja ha reduït un 25% la plantilla a còpia, sobretot, de prejubilacions. Segons les mateixes fonts, el maig del 2015 hi havia 885 treballadors i el maig de l’any passat ja s’havia reduït a 665 empleats.

Les mateixes fonts mantenen que les diferents seus que té AXA a Espanya, especialment a Catalunya, està patint una “centralització” d’àrees a Madrid que estaria avalada per Olga Sánchez, la futura consellera delegada, que assumirà el càrrec a partir de l’1 d’abril i que actualment és la directora general. El seu anterior càrrec era el de cap de finances d’AXA Espanya.

Sánchez mateixa ha deixat clar a la plantilla durant les visites que ha fet a Cornellà de Llobregat que la seu central de Catalunya no tancarà, però que “els treballadors que vulguin brillar han d’anar a Madrid”, en àrees com les de finances o la d’informàtica. L’empresa ha assegurat a aquest diari que d’aquestes dues àrees n’han marxat durant el 2018 un total d’11 persones. A més, nega cap mena de “centralització” i exemplifica la seva aposta per la seu de Cornellà -on hi conviuen deu empreses del grup- amb la creació de nous departaments com el de Digital Factory, una nova plataforma tecnològica.

Tot i que la seu de Catalunya ha sigut la que ha patit una disminució d’empleats més important els últims tres anys, seus com la de Bilbao o Sevilla també han vist com s’aprimaven les seves plantilles. A Bilbao han passat de 308 treballadors el 2015 a 262 el 2018, i a Sevilla de 188 a 121. En canvi, l’única que ha aconseguit esquivar una disminució d’empleats ha sigut la central de Madrid, que ha augmentat lleugerament la plantilla passant de 1877 a 1888.

Trasllat de la seu social

AXA va ser una de les multinacionals que l’octubre del 2017 va traslladar a Bilbao la seu social de les dues empreses que tenia domiciliades a Cornellà de Llobregat. El canvi es va fer efectiu el 10 d’octubre, per “garantir la seguretat jurídica” i “preservar els interessos dels clients, distribuïdors, accionistes i empleats”, segons va explicar l’asseguradora. El grup va assegurar en aquell moment que el canvi no afectava en cap cas l’operativa de l’empresa, el negoci, les oficines ni els empleats.