Els treballadors afectats per ERTOs arriben als quatre milions a l'Estat, el 16% de la població activa

El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha revelat aquest dimecres en una compareixença al Congrés que els treballadors afectats per expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTOs) arriben als quatre milions, un 16% de la població activa. Durant la sessió de control al Congrés, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha apuntat a la xifra de 3,9 milions de treballadors afectats. Fins ara, l'executiu només havia facilitat la xifra de les persones afectades per ERTOs que ja s'havien tramitat -una xifra molt inferior als quatre milions de treballadors- al·legant que no totes les comunitats autònomes havien traslladat la informació al govern central.

Segons Escrivá, més del 50% dels expedients ja estan tramitats i ja s'ha exonerat les empreses del pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social dels seus treballadors. Davant les denúncies del col·lapse del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), el ministre de Seguretat Social ha assegurat que s'està fent un "esforç extraordinari" per tramitar tots els expedidents el més aviat possible.

El ministre de Seguretat Social també ha avançat que des del 14 de març fins avui s'han destruït 900.000 llocs de treball en el conjunt de l'Estat, però que a dia d'avui, s'està estabilitzant la situació. Els més afectats per la caiguda de l'ocupació han estat els treballadors temporals: un 70% dels llocs de treball que s'han destruït des del 14 de març eren contractes temporals.