Un jurat dels EUA multa Johnson & Johnson amb més de 4.000 milions d'euros per haver venut productes cancerígens

Un jurat de l'estat de Missouri, als Estats Units, ha ordenat al fabricant de productes cosmètics i farmacèutics Johnson & Johnson el pagament de 4.690 milions de dòlars (4.018 milions d'euros) per haver comercialitzat productes cancerígens. La multa afecta la pols de talc que la companyia ven des de l'any 1970 i que conté amiant, una substància que hauria causat càncer d'ovaris a les 22 dones que van denunciar la firma (sis de les quals ja han mort).

La indemnització, dictada per un jurat de Saint Louis, es divideix en 550 milions de dòlars (471 milions d'euros) en danys compensatoris i 4.140 (més de 3.500 milions d'euros) en danys punitius (els que pretenen evitar que la conducta de Johnson & Johnson es repeteixi).

La multa imposada a la companyia és la més gran de tota la seva història. No obstant això, Johnson & Johnson té al voltant de 9.000 casos similars encara oberts, alguns dels quals també revelen que els productes de la multinacional han causat mesotelioma, un tipus de càncer que afecta greument l'aparell respiratori.

Davant aquestes acusacions, el fabricant nord-americà nega que els seus productes continguin amiant i argumenta que hi ha nombrosos estudis que demostren la seguretat de la pols de talc. "Johnson & Johnson se sent profundament decebuda amb el veredicte, i pensa que ha sigut sotmesa a una investigació fonamentalment injusta", ha comentat la companyia a través d'un comunicat. En el mateix document, la multinacional també ha avisat que recorrerà la sentència.

Per la seva banda, l'advocat de les denunciants, Mark Lanier, ha exigit a l'empresa que elimini la pols de talc del mercat "abans que es generi més angoixa i dany, i pugi el nombre de morts per una malaltia terrible", en declaracions a l'agència Reuters. Lanier ha afegit que "si Johnson & Johnson vol continuar venen pols de talc, hauria d'identificar el producte amb un avís seriós".

Segons un estudi del govern dels Estats Units, que va analitzar diferents mostres de pols de talc entre els anys 2009 i 2010, el producte de Johnson & Johnson no contenia amiant. No obstant això, Lanier va acusar la companyia de trucar les mostres durant els controls perquè no es detectessin restes d'elements perjudicials per a la salut.