Els EUA i la Xina, treva sense pau

En si mateix, el document que ha signat a la Casa Blanca la Xina i els Estats Units encarna, segons Donald Trump, "gran part de l’acord" final que esperen assolir tots dos països després de gairebé dos anys de guerra comercial. Tota una hipèrbole si es té en compte que alguns dels aspectes clau de les disputes entre Pequín i Washington queden fora de la denominada fase u de l’acord, segellada avui.

En un acte d’indubtable to propagandístic, el president Trump ha afirmat que l'esdeveniment és "una gran celebració" a la qual s’ha arribat gràcies a la seva "acció decidida" per resoldre un problema del qual no va culpar la Xina, sinó anteriors presidents nord-americans. Gràcies a ell, ha dit, els xinesos tindran més accés "als millors productes sobre la faç de la terra". El resum, "l'acord [comercial] més gran que s’hagi vist mai". Parcial, però "més detallat" que un de global.

L’economia mundial respira una mica més alleugerida encara que, això sí, els aranzels que els Estats Units imposen a les importacions xineses es mantenen en vigor, per ara. Només s’eliminaran, ha assenyalat Trump, si els dos països són "capaços de fer la fase dos" que, ha anunciat, es començarà a negociar aviat. Aranzels que afecten productes xinesos per un valor total de 360.000 milions de dòlars. D’aquest total, s’apliquen tarifes del 7,5% a importacions per valor de 120.000 milions (una rebaixa a la meitat sobre la taxació inicial) i del 25% a la resta. A més, Trump es reserva l’opció d’afegir-ne més si Pequín incompleix el pacte, però manté la cancel·lació dels anunciats al desembre.

Durant la cerimònia de la signatura, que han fet el mateix Trump i el vice-primer ministre xinès, Liu He, s'ha detallat que la Xina s’ha compromès a comprar productes nord-americans per valor de 200.000 milions de dòlars. És una xifra superior als 186.000 milions que la Xina importava abans de l’inici de les hostilitats i que alguns analistes veuen poc realista. Fora queden afers fonamentals com el subsidi de Pequín a les seves companyies, que els Estats Units critiquen perquè consideren que atorga avantatge al gegant asiàtic.

Encara que no hi ha detalls concrets del pacte, Trump ha assegurat que Pequín invertirà 75.000 milions de dòlars en productes industrials, 50.000 milions de dòlars en energia, entre 40.000 i 50.000 en serveis –inclosos els financers– i 50.000 més en producció agrícola.

"Un tractor més gran"

Una quantitat, en aquest últim cas, contra la qual Trump ha assegurat que l’havien advertit. "Els nostres grangers no poden produir tant", ha afirmat que li havien dit. Però, exultant, els ha aconsellat que "es comprin un tractor més gran". Una picada d’ullet a un dels sectors dels quals depèn que pugui renovar el càrrec al novembre.

Una de les principals satisfaccions per al president és el compromís de la Xina d’obrir el seu mercat a companyies nord-americanes que podran operar sense que estiguin obligades a tenir socis al país. També els avenços per evitar el pirateig de productes i la protecció intel·lectual de les empreses que vulguin anar-hi, que no podran ser obligades a compartir els detalls tècnics dels seus productes amb Pequín. D’aquí va arribar el missatge conciliador del seu president, Xi Jinping, que en una carta ha expressat la satisfacció per l’acord: "Demostració que els nostres països poden actuar sota els fonaments de la igualtat i el respecte mutu", ha sentenciat.

Les claus

1. Quan va començar la guerra comercial?

L’abril del 2018 els Estats Units van anunciar uns primers aranzels sobre 1.300 productes xinesos per valor de 50.000 milions de dòlars. La Xina no va tardar ni un dia en contraatacar i establir aranzels per un valor semblant a productes dels Estats Units.

2. Quin cost ha tingut fins ara la batalla?

El 2019 la guerra comercial va contribuir a reduir un 14,6% el valor dels intercanvis entre els dos països, fins 541.223 milions de dòlars, segons les dades de l’administració xinesa. Les exportacions de la Xina als EUA van caure un 12,5% el 2019 i les compres xineses de productes nord-americans van baixar un 20,9%, fins a 122.714 milions de dòlars. El superàvit comercial de la Xina respecte dels EUA es va reduir un 8,5% en comparació al 2018.