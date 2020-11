Els EUA fan marxa enrere i aturen el veto de Trump a TikTok

La victòria de Joe Biden a les eleccions nord-americanes pot posar fi a una de les moltes disputes iniciades per Trump. El departament de Comerç dels Estats Units ha anunciat aquest dijous que farà marxa enrere en la seva intenció inicial de tancar la xarxa social de vídeos curts TikTok, propietat de la companyia xinesa ByteDance. El canvi de criteri arriba després de la decisió d'un tribunal de Filadèlfia, que no veia motius per prohibir l'aplicació.

"El departament està complint amb els termes de l'ordre (judicial). Per tant, això serveix d'avís que la prohibició del secretari en relació amb TikTok ha sigut bloquejada i no entrarà en vigor a l'espera de nous esdeveniments legals", ha indicat el govern dels EUA. Només als EUA, la plataforma compta amb uns 50 milions d'usuaris.

L'agost passat Trump va signar una ordre en què donava un ultimàtum a l'aplicació per vendre's les seves operacions als EUA a una empresa nord-americana. Aleshores, el dirigent va justificar aquesta mesura assegurant que es tractava d'una qüestió de seguretat nacional, ja que TikTok amagava una suposada xarxa d'espionatge orquestrada pel govern de Pequín.

Trump va insistir que l'única manera que la xarxa social de vídeos curts pogués operar era que la comprés una companyia local. En cas contrari, la tancaria a partir del 20 de setembre. Hi va haver una oferta d'Oracle i Wallmart, que va acordar amb ByteDance convertir-se en els seus socis tecnològics als EUA i controlar un 20% de la seva nova matriu al país, però a l'administració de Trump tampoc li va fer el pes. La Casa Blanca va acabar allargant aquesta data límit fins al 12 de novembre a l'espera que aparegués un altre comprador.

Decisió judicial

El departament de Comerç ha explicat que aquest ajornament respon a la decisió de la jutge d'un tribunal federal de Filadèlfia, Wendy Beetlestone, després d'una demanda presentada per tres personatges importants de TikTok: l'humorista Douglas Marland, la guru de la moda Cosette Rinab i el músic Alex Chambers, segons informa el Wall Street Journal.

Aquesta setmana ByteDance ja havia presentat una reclamació davant el Tribunal d'Apel·lacions del districte de Columbia per obtenir una pròrroga de 30 dies sobre el termini de l'ultimàtum, ja que durant els dos últims mesos no va rebre cap resposta del Comitè d'Inversió Estrangera als EUA.