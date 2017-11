El ministeri d'Economia ingressarà un plus als seus funcionaris a Catalunya per "les circumstàncies especials"

El ministeri d'Economia compensarà els seus funcionaris destinats a Catalunya per la feina extra que estan fent les últimes setmanes i sota "especials circumstàncies". Així els ho ha comunicat a través d'un correu electrònic recollit per Europa Press en què s'explica que se'ls ingressarà una quantitat en concepte de productivitat que encara no s'ha concretat i que podria variar en funció de la categoria i del nivell de cada funcionari.



Segons fonts citades per Europa Press, aquesta mesura afecta un centenar de funcionaris dependents del ministeri d'Economia en àrees com cadastre, classes passives, secretaria d'Economia, Tribunal Econòmic Administratiu , Advocacia de l'Estat, Interventors i el Centre Superior d'Investigacions Científiques.



Tot i això, des del sindicat de funcionaris CSIF asseguren que s'ha de fer efectiva aquesta mesura al conjunt de funcionaris públics de l' Administració General de l'Estat a Catalunya perquè es troben en les mateixes circumstàncies.



Cal recordar que a part de l'aplicació de l'article 155 que posa en mans de l'Estat la gestió de la Generalitat, els comptes del Govern català estan intervinguts des del setembre, i que, per tant, l'àrea econòmica de l'Estat a Catalunya ha intensificat les seves tasques a través, per exemple, de la intervenció.