Economia negocia amb la resta del Govern retallar la despesa no social

El fet que la Generalitat, per segon any consecutiu, no hagi estat capaç d’aprovar uns pressupostos al Parlament té una conseqüència immediata: la sempre delicada negociació entre el departament d’Economia i la resta es complica encara més. Segons ha pogut saber l’ARA, ja fa dues setmanes que Economia es va reunir amb la resta de conselleries per comunicar-los dues coses: la primera, que algunes partides s’hauran de retallar; la segona, que a l’hora de triar què es gasta i què no, es prioritzarà la despesa social. Aquests dies està havent-hi una intensa negociació entre els diferents membres del Govern per veure què se salva i què no. El resultat final es donarà a conèixer la setmana vinent en forma de pla de contingència.

Tot i no tenir pressupostos, la Generalitat tindrà aquest any més diners per gastar gràcies al fet que algunes partides d’ingressos estan creixent per la mateixa inèrcia de l’economia catalana. És el cas, per exemple, de la recaptació d’impostos, tant els que ingressa la Generalitat com els que ingressa el govern central a Catalunya. Però també hi ha partides de despesa que augmenten d’una manera més o menys automàtica, com per exemple els salaris dels funcionaris, que aquest any pujaran un 2,75%. També és el cas del retorn del 40% de la paga extra del 2013 que se’ls deu als treballadors públics, que la Generalitat es va comprometre a tornar aquest 2019.

L’augment previst d’ingressos i de despeses avui dia, sumat a l’obligació de reduir el dèficit públic des del 0,38% fins al 0,1%, no permetrà, però, que hi hagi prou diners per a les partides de tots els departaments. Fa dues setmanes, el departament d’Economia es va reunir amb els secretaris generals (els número dos de cada conselleria) i va informar que caldria fer un pla de contingència. Segons algunes fonts, en aquesta reunió es va comunicar que les partides considerades no socials s’haurien de retallar en un 3%, però altres fonts no volen quantificar quin serà l’import de la reducció.

L’anunci va obrir una disputa entre Economia i les àrees perjudicades. Les conselleries de Salut, Educació o Treball, Afers Socials i Famílies (que són les que tenen una despesa més gran i que totes soles aglutinen tres quartes parts de la despesa del Govern), en principi no es veuran gaire afectades, ja que la seva despesa es considera bàsicament social. En canvi, altres departaments com Territori o Empresa (que ocupen la quarta i la cinquena posició en el rànquing de despesa del Govern) segurament sí que es veuran més penalitzats.

De totes maneres, la Generalitat assegura que s’està fixant més en partides que en departaments. Aquest raonament, per exemple, permet que els departaments de Territori i Empresa tinguin l’esperança de salvar alguna de les seves partides. Des de Territori, per exemple, s’argumenta que la despesa en transport públic es pot considerar social. I des d’Empresa es diu el mateix sobre àmbits com el turisme o l’energia.

De fet, la sisena conselleria en importància pressupostària, la d’Interior, ha aconseguit que un dels seus programes “sí que se salvi”. Es tracta de la promesa de millorar el material i els equips dels bombers, anunciada fa tres anys, que té un cost de fins a 200 milions d’euros. Com que això es pot considerar despesa social, passarà el tall, segons les fonts consultades. Cada departament, per tant, està intentant justificar la condició social dels seus programes per rebre el permís d’Economia. Ara, per tant, tot depèn de la negociació que segueix oberta entre Economia i la resta de conselleries. La Generalitat preveu aprovar el pla de contingència que ha estat anunciant per a la setmana vinent.

El Govern aprova

De moment, la Generalitat va aprovar ahir un decret llei per poder disposar d’un suplement de crèdit de 814 milions d’euros que li permeti pagar les nòmines dels funcionaris, segons va explicar el vicepresident, Pere Aragonès, informa Leandre Ibar.

Aquest any la Generalitat té l’obligació de gastar uns 1.265 milions més, la major part pels sous dels funcionaris.

LES CLAUS

1. Què és el que vol fer la Generalitat?

Al no tenir pressupost, el marge de maniobra del Govern és més limitat. Alguns ingressos (com els impostos) augmenten, però no tant per cobrir totes les despeses que es voldrien fer. És per això que la Generalitat ha decidit prioritzar les despeses socials (que són la immensa majoria del que es gasta cada any) i rebaixar les no socials.

2. A qui afecta més, això?

Els funcionaris estan blindats. La Generalitat els apujarà el sou un 2,75% i els abonarà part de la paga extra del 2013 que encara els deu. I això afectarà els treballadors públics de tots els departaments. A banda dels funcionaris, però, hi ha conselleries com les tres principals (Salut, Educació i Treball, Afers Socials i Famílies) que tenen un blindatge superior. Això ha posat a la defensiva departaments com Territori o Empresa, que argumenten que els seus programes també tenen un component social. Ara s’està negociant quant es dona a cada un en funció dels seus programes.

3. Hi ha incomoditat entre els dos partits del Govern?

Alguns departaments es queixen que els departaments més blindats són d’Esquerra (que també és qui governa Economia), mentre que els de Junts per Catalunya són els que patiran més aquest nou escenari. El resultat final se sabrà la setmana vinent.