Ecooltra, Acciona i Yego, les aplis de ‘moto sharing’ amb més minuts gratuïts

La pandèmia del covid-19 ha canviat els hàbits de mobilitat de molta gent. La bicicleta o, simplement, caminar són opcions que s’escullen cada cop més per a trajectes que abans potser hauríem fet en transport públic, i a més no deixen cap petjada en contaminació. Però a Barcelona hi ha una altra opció, també ecològica, que és la moto elèctrica compartida.

Fins ara hi havia cinc companyies diferents de moto sharing en funcionament a Barcelona (Ecooltra, Yego, Acciona, Movo i Scoot), i aquest dijous se n’hi va posar en marxa una sisena, Cityscoot, que ja opera aquest servei en diverses ciutats europees.

De fet, aquest sector es pot veure trasbalsat per la nova adjudicació de llicències per a 7.000 motos prevista per l’Ajuntament. Fins a 21 empreses s’han presentat al concurs, incloent-hi les cinc actuals. Si totes les candidates obtinguessin una llicència -cosa poc probable-, el mercat quedaria molt fragmentat i podria obligar a reduir les flotes de vehicles als actuals operadors, que sumen més de 6.000 motocicletes en funcionament.

En general, no hi ha grans diferències entre companyies. Totes funcionen amb una aplicació de mòbil a través de la qual s’activa la moto, incorporen el casc i limiten l’ús a majors d’edat amb carnets de conduir A1, A2 o B. Per preu per minut, Movo -filial de l’empresa de VTC Cabify-és la més econòmica, ja que el preu per minut, de 24 cèntims, és el més baix de totes les opcions. Tot i així, no ofereix cap altra opció que pagar pels minuts que es fa servir el vehicle, mentre que les altres marques ofereixen paquets de minuts. Scoot té fins a tres ofertes diferents més enllà de la tarifa habitual, una menys que Yego, Acciona i Ecooltra.

Minuts gratis

Per exemple, Ecooltra, la que té més motos en funcionament a Barcelona, té una oferta de 9,90 euros, que ofereix un crèdit equivalent a 11 euros. És a dir, et regala 1,10 euros, o, el que és el mateix, quasi vuit minuts. El més car, en canvi, dona fins a 154 minuts gratis per 90 euros. De fet, tot i no tenir el preu per minut més econòmic, sí que té el paquet amb més minuts gratis. A l’altre costat, però, l’oferta mínima més rendible és la de Scoot, que dona 11 minuts de trajecte addicionals al preu de 19,99 euros. Per la seva banda, Cityscoot només ofereix un paquet que inclou 20 minuts gratis, però té un sistema de recompensa en què regala minuts en funció de l’ús que fem de l’apli. Així, si en un mes es gasten entre 150 i 299 minuts de pagament, l’empresa en regala 10 a l’usuari, fins a un màxim de 130 minuts de franc per als clients que utilitzin més de 1.000 minuts en un mes. A banda, com a oferta de llançament, dona 30 minuts diaris gratuïts el primer mes.

Un altre element a tenir en compte és què passa si hem d’aturar momentàniament el nostre viatge o si hem de fer alguna parada curta per després continuar. ¿Ens arrisquem a perdre el vehicle? Per solucionar aquest problema, algunes aplis -per exemple Acciona o Ecooltra- tenen una opció de pausa amb una tarifa més baixa (uns 5 cèntims per minut) que permet deixar la moto aparcada durant diverses hores sense que un altre usuari la pugui agafar.

Limitació de districtes

Totes les aplicacions tenen una limitació geogràfica. En la majoria de casos, es permet l’ús a les zones més cèntriques de la ciutat, com ara Ciutat Vella i l’Eixample, així com en gran part dels districtes de les Corts, Sants-Montjuïc (amb l’excepció de la muntanya de Montjuïc) i Sant Martí. En canvi a la resta de districtes hi ha més limitació, sobretot a l’àrea més pròxima a Collserola. Barris com el Carmel, Horta o Torre Baró, per posar alguns exemples, queden fora de la zona d’ús de les aplicacions.

Tampoc es permet l’ús de les motos en altres municipis veïns, amb l’excepció de les zones de l’Hospitalet de Llobregat pròximes a la Gran Via i al recinte de la Fira de Barcelona, que sí que estan inclosos en quasi tots els casos. Només Acciona ofereix servei a pràcticament tot el municipi de l’Hospitalet, així com als barris de Sant Adrià de Besòs de la riba sud del riu, més pròxims a Barcelona.

La majoria de motos estan limitades a velocitats per a ciutat, però, segurament perquè permet circular en una zona més extensa, Acciona compta amb una tarifa per minut superior (de 0,28 euros) que augmenta la velocitat del vehicle fins a 80 quilòmetres per hora per poder moure’s per vies ràpides, com ara les rondes.