Eduard Torres : “Per rellançar turísticament Barcelona, caldrà una aportació extra de recursos”

L’hoteler Eduard Torres va assumir la presidència executiva de Turisme de Barcelona a finals de l’any passat. Ara ha de fer front a la crisi més profunda del sector, provocada per la pandèmia de covid-19.

Quin és l’impacte de la pandèmia per al sector?

Ara és del 100%. Tenim una dependència del 80% de la gent que arriba en avió i, per tant, estimo que l’impacte serà d’entre el 60% i el 70% si hi ha una recuperació cap a finals d’any.

Quan serà la recuperació total?

La intuïció és que el 2021 hi hagi una recuperació gradual i esperem que el 2022 puguem arribar, si no a les xifres que teníem, a unes que s’hi aproximin bastant.

Cal tornar al que teníem? ¿És el model de turisme que hem de tenir?

Barcelona és un lloc atractiu, té una oferta important i la ciutat, a la llarga, s’omplirà. El gran repte que tenim és que siguem capaços d’omplir-la amb el tipus de visitant que ens interessa més, el que genera menys externalitats negatives.

I com?

El més important de tot és establir un consens entre tothom, que el turisme és una cosa que volem i que volem treballar per tenir el millor turisme possible. Fins ara a la ciutat hi ha hagut molt de debat sobre el turisme, però el focus s’ha posat en les coses que ens prenia el turisme. Ara podem fer un debat sobre les coses que ens dona. És una oportunitat per tenir un debat equilibrat i establir un consens entre la ciutadania, els poders públics i la iniciativa privada.

Cosa que fins ara no ha passat.

Quan tens una història d’èxit com Barcelona els últims 30 anys, hi ha una sèrie d’inconvenients. En la crisi del 2008, en la qual el turisme ens va anar molt bé, es va posar en qüestió el model capitalista i el turisme es va posar en el centre. Això no permet un debat tranquil. Ara tenim l’ocasió de construir un consens.

Quin tipus de turisme necessitem?

Crec que l’exemple és el Mobile. Ve una sèrie de gent que ens aporta molt a nivell econòmic, a nivell de relacions amb el teixit econòmic i productiu de la ciutat. És un turisme de negocis que ens ha aportat molt, i la ciutat no ha tingut cap sensació d’angoixa.

¿El turisme de convencions es pot perdre?

Si no prenem mesures, tot perilla. Treballarem perquè no sigui així. Hem de posar els recursos i l’empenta perquè no sigui així. També hi ha un altre tipus de turisme que volem, que és tota la gent que ve a interessar-se per la nostra cultura, per la nostra manera de ser.

Aquest estiu què s’ha de fer?

No podem fer promocions en llocs on no sabem si hi haurà comunicacions. Estem preparant una campanya inicialment local, perquè consumeixin els barcelonins, després fins a final d’any a l’Estat i, de cara a l’any que ve, internacional.

¿Caldran molts recursos de promoció?

Molts. Quan s’aixequin les restriccions totes les ciutats faran una competició per atreure el turisme, i llavors no ens podem permetre no fer promoció.

Hi ha un pla?

Tenim les campanyes que s’estan preparant. S’ha d’esperar el moment i saber quins són els mercats que es mobilitzen abans. Ara estem negociant els recursos amb el sector públic i el privat.

I hi seran?

Sí. És important que s’entengui que el turisme és una aposta no només del sector, sinó de tota la ciutat. Hi ha una sèrie d’empreses no directament del sector que també gaudeixen del turisme. Hauríem de ser capaços en els pròxims mesos d’implicar aquestes empreses no directament turístiques.

¿Turisme de Barcelona té prou finançament?

Turisme té la seva pròpia activitat comercial, que ens generava el 50% dels recursos i que aquest any perdrem, i hi ha una part pública, que provenia de la taxa turística, que també es veurà minvada. Per tant, per rellançar la ciutat caldrà una aportació extra de recursos

Heu parlat amb l’administració?

Estem en converses amb l’Ajuntament i van pel bon camí. El repte és mantenir el màxim d’empreses del sector vives. Per això és necessari implicar altres sectors que es beneficien del turisme, com grans marques tèxtils, grans centres comercials, distribuïdores de begudes, icones turístiques, entitats financeres, empreses tecnològiques, mitjans de comunicació.

¿Hi ha una xifra concreta que demaneu a l’Ajuntament?

S’han posat xifres sobre la taula, però dependrà molt de l’abast de les campanyes. No podem tancar ara la xifra perquè hem de veure com es mouen els mercats emissors.

Els ERTO han ajudat?

Sí. Confiem que s’allarguin almenys fins al setembre. El que és important és tenir flexibilització perquè la gent que vagi obrint no es trobi que els ERTO són econòmicament perjudicials.

¿Quan hi haurà una obertura general? ¿A l’estiu hi haurà hotels oberts?

A la ciutat de Barcelona trigarem. Una obertura generalitzada, cap a final d’any. A l’estiu dubto que arribem al 50% de l’oferta.

¿La part bona pot ser acabar amb el turisme només de sol i platja o el turisme només de borratxera?

És una oportunitat per portar el turisme que ens aporta una vivència més positiva a nosaltres. Però hem de ser acollidors amb tothom.